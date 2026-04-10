Robo en València: un testigo persigue en patinete eléctrico a los ladrones de una joyería
El hombre logró la detención de los delincuentes avisando a la policía
Lo vio todo y decidió seguir a los ladrones a una distancia prudencial y avisar a la policía sin perderles la pista. Así, y gracias a la colaboración de un vecino, agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a dos hombres que acababan de robar en una joyería y huyeron en una motocicleta tras romper el cristal del escaparete con una maza y llevarse las joyas en una mochila.
Los hechos ocurrieron ayer a las 16:50, a plena luz del día, cuando la policía recibe una llamada donde alertan de que "se está produciendo el robo en una joyería donde el requiriente estaba siguiendo a los autores en la huída". La policía se pone en marcha de inmediato con dos equipos tras conocer al detalle la descripción de los ladrones y planifica una operaciónpara evitar fugas.
Los ladrones, en un momento determinado, abandonan la motocicleta, tiran los cascos a un contenedor de basura, y toman caminos diferentes. Y el testigo tuvo que elegir a quien seguir. Y optó por el conductor de la motocicleta y lo sigue hasta un bar de la calle Albacete de Valencia, donde pocos segundos después, aparece también el segundo ladrón, según consta en el atestado policial.
En una bar tras cambiarse de ropa
Cuando la policia entra en el local enseguida identifica a un primer sospechoso, sentado en la mesa. Revisan la mochila y localizan las piezas robadas. El segundo hombre se encontraba "escondido detrás de la puerta del propio baño de hombres, instentando sustraerse de la acción policial", explica la denuncia.
Los ladrones lo tenían todo estudiado, pero no contaban con la intervención de un vecino, también joyero, que vio toda la actuación y decidió tomar cartas y en el asunto y seguir a los ladrones. Así, en la denuncia consta que "vio como dos varones en una motocicleta negra empiezan a circular por encima de la acera hasta llegar al escaparate de una joyería donde uno de los varones saca un martilloy empieza a racturra el escaparate, acando diferentes piezas de la joyería introduciendolas en la mochila azul del conductor emprendiendo al huída por encima de la acera y por el carril bici"
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