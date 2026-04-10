La rueda de prensa de la Generalitat, más azul todavía

Miguel Barrachina volvió a protagonizar este viernes la rueda de prensa posterior al pleno del Consell desde el Palau de Castellfort. No lo hacía en este espaci desde el 20 de marzo, hace tres semanas, tiempo suficiente para que el azul haya tomado todavía más protagonismo en los elementos que decoran la sala. En concreto, en el cartel que antecede a la mesa desde la que interviene el propio portavoz del Consell y donde el nuevo color corporativo ha acabado copando toda esta impresión.

Así, mientras que el 20 de marzo ese panel delantero era blanco con letras azules donde se leía 'Per tu. Per tots. Per la nostra gent'; tres semanas después este se ha teñido totalmente de azul salvo unas pequeñas marcas en la parte superior con el logo de la Generalitat Valenciana en blanco. También el fondo ha sufrido cambios y donde antes se leía el 'Ací. Ara' y referencias al Pla Recuperem València; ahora la pared está serigrafiada con el escudo de armas en azul sobre un fondo blanco.