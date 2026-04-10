Sanidad tiene en marcha una auditoría para sacar el "mayor rendimiento" al equipo de resonancias del hospital La Fe de València

La Conselleria de Sanidad está realizando una auditoría a los servicios de resonancias magnéticas (RM) de los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana con el objetivo de "lograr el mayor rendimiento de los equipos" y el primero bajo la lupa es el del hospital La Fe de València, dentro de un Plan Integral de Auditoría e Inspección Sanitaria 2025-2027 de todo el departamento. Este centro de referencia está externalizando a la sanidad privada tantas pruebas como las que hace con sus propios equipos diagnósticos en los dos últimos ejercicios, como publicaba este jueves Levante-EMV. Si el departamento con más recursos y mayor personal tiene capacidad de hacer menos RM que las que deriva al sector privado, la pregunta clave es qué ocurre en el resto de hospitales más pequeños, con menos tecnología y profesionales.

"La voluntad de la Conselleria es lograr el mayor rendimiento de los equipos y, por ello, se realizan auditorías propias para controlar e inspeccionar los servicios y dar traslado a la inspección general cuando se estima oportuno", explican fuentes oficiales de Sanidad. En este punto, la auditoría busca profundizar en el diagnóstico y poder implementar "las mejoras adecuadas". El objetivo general, como trasladan estas mismas fuentes, "es determinar los puntos de mejora de la eficacia y eficiencia en los centros sanitarios.

De la "excesiva" derivación ya alertaba un informe del año 2024 que pedía "reducir conveniente reducir la externalización de 18.893 resonancias magnéticas". Pero lo cierto es que, en 2025, el asunto no se ha corregido; ha ido, incluso a peor, porque la propia Fe ha hecho un total de 19.573 resonancias y se han externalizado un total de 20.539. Si se ha detectado algún punto flaco anterior a 2024, se desconoce.

Otras posibilidades

La auditoría interna va acompañada por la implantación de una serie de estrategias y herramientas de gestión en las que se está trabajando: el anillo radiológico, que forma parte de la Estrategia de Salud Digital de la Comunitat Valenciana y que ha permitido incluir las pruebas de imagen en la nueva app GVA+ Salut, no exenta de polémicas; la llegada y explotación de la inteligencia artificial (IA) o el programa de autoconcierto, las conocidas peonadas. Estas últimas se recuperaron en enero, después de tres meses congeladas para testar el nuevo sistema de productividad, pero el personal las tilda ahora de "anecdóticas". En el departamento de La Fe, según traslada UGT, no se están autorizando.

GVA

La actual Conselleria nunca se ha mostrado contraria a la externalización de servicios. Gómez siempre ha defendido reiteradamente que recurrirá al sector privado cuando la pública no pueda solventar las necesidades de la ciudadanía. En la época del Botànic, también se enviaban procedimientos a la sanidad privada, es cierto. Pero ahora se están aumentando las partidas, como ha ocurrido con el del Plan de Choque, las cirugías que se envían a hospitales privados. El gobierno de PSPV y Compromís presupuestó 22 millones en sus últimos presupuestos, los de 2023, y siempre han justificado que "fue necesario para contener las consecuencias de la pandemia". El pasado año, Conselleria multiplicó esa cantidad hasta los 57 millones; son 2,5 veces más.

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Beneficiarios

La derivación de pruebas diagnósticas no está tan difundido, pero es evidente que se trata de un negocio relativamente rentable si se dispone de la tecnología, con menor coste que una intervención quirúrgica. En 2024, el departamento de La Fe, las externalizó a un mismo proveedor, el grupo Ascires, quien recibió 2,3 millones de euros por hacer un total de 41.626 resonancias magnéticas. Un año después, este grupo siguió siendo el principal beneficiario de la externalización al asumir 17.082 RM, el 83 % del total. Le siguieron el grupo IMED, que hizo hasta noviembre 2.064 pruebas; Afidea, con 1.380; y Vithas, 13.