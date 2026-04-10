Retenciones
Tráfico en Valencia: Un coche incendiado en la AP-7 provoca colas kilométricas
La circulación en el área metropolitana de Valencia registra complicaciones este viernes debido a varios incidentes y a la alta densidad de tráfico en la V-30 desde primera hora de la mañana
El incidente de mayor impacto ha sido el incendio de un turismo en la AP-7, a la altura de Almenara en sentido Valencia. Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro ha obligado al cierre del carril derecho, generando 3 kilómetros de retenciones. A este hecho se suma otra incidencia en la misma vía, en el km 465, a la altura de Benavites, donde un obstáculo fijo ha provocado el estrechamiento de la calzada hacia Valencia.
Estado de la V-30 y accesos
La ronda de circunvalación V-30 presenta tráfico congestionado en ambos sentidos desde las 7:00 horas. Hacia la A-7, la DGT ha reportado circulación irregular entre Horno de Alcedo y Mislata, desde el kilómtro 7 al 10. Por otra parte, hacia el Puerto, en estos momentos también hay tráfico denso en Quart de Poblet, del kilómtro 11 al 8, y a la altura de Xirivella.
Otras incidencias en la provincia
En la CV-675, a la altura de Barx, la DGT ha notificado un obstáculo fijo en el km 11 en sentido creciente desde las 07:22 horas. También en Luz, en el Barrio de la Concepción se han registrado complicaciones por tráfico intenso en la conexión con la V-30 y el acceso a Mislata.
- Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- La Audiencia de València corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la dana por la falsificación de su título
- Colapso en los accesos a València: 24 kilómetros de retenciones en la V-30, A-7 y CV-35, según la DGT
- ¿Te quedabas fuera de las deducciones en la Declaración de la Renta? Estos son los nuevos límites en la Comunitat Valenciana para desgravar por salud y deporte
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo