Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Festivales ValènciaPrecio habitación ValenciaAbonos MestallaOrmuzError gramatical lonaRenta: deducción músicaRenta 2025Festivo Valencia
instagramlinkedin

Retenciones

Tráfico en Valencia: Un coche incendiado en la AP-7 provoca colas kilométricas

La circulación en el área metropolitana de Valencia registra complicaciones este viernes debido a varios incidentes y a la alta densidad de tráfico en la V-30 desde primera hora de la mañana

Retenciones en la V-31 esta mañana.

Retenciones en la V-31 esta mañana. / Dirección General de Tráfico (DGT).

Lucía Camporro

Lucía Camporro

València

El incidente de mayor impacto ha sido el incendio de un turismo en la AP-7, a la altura de Almenara en sentido Valencia. Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro ha obligado al cierre del carril derecho, generando 3 kilómetros de retenciones. A este hecho se suma otra incidencia en la misma vía, en el km 465, a la altura de Benavites, donde un obstáculo fijo ha provocado el estrechamiento de la calzada hacia Valencia.

Estado de la V-30 y accesos

La ronda de circunvalación V-30 presenta tráfico congestionado en ambos sentidos desde las 7:00 horas. Hacia la A-7, la DGT ha reportado circulación irregular entre Horno de Alcedo y Mislata, desde el kilómtro 7 al 10. Por otra parte, hacia el Puerto, en estos momentos también hay tráfico denso en Quart de Poblet, del kilómtro 11 al 8, y a la altura de Xirivella.

Noticias relacionadas

Otras incidencias en la provincia

En la CV-675, a la altura de Barx, la DGT ha notificado un obstáculo fijo en el km 11 en sentido creciente desde las 07:22 horas. También en Luz, en el Barrio de la Concepción se han registrado complicaciones por tráfico intenso en la conexión con la V-30 y el acceso a Mislata.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat
  2. Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
  3. A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
  4. La Audiencia de València corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la dana por la falsificación de su título
  5. Colapso en los accesos a València: 24 kilómetros de retenciones en la V-30, A-7 y CV-35, según la DGT
  6. ¿Te quedabas fuera de las deducciones en la Declaración de la Renta? Estos son los nuevos límites en la Comunitat Valenciana para desgravar por salud y deporte
  7. Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
  8. Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo

Tráfico en Valencia: Un coche incendiado en la AP-7 provoca colas kilométricas

Tráfico en Valencia: Un coche incendiado en la AP-7 provoca colas kilométricas

El rifirrafe entre Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón, que reseteó su teléfono tras la dana: "Yo ordené que no borraran el mío"

El rifirrafe entre Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón, que reseteó su teléfono tras la dana: "Yo ordené que no borraran el mío"

Los ingenieros de caminos urgen a rescatar ocho obras civiles valencianas

Los ingenieros de caminos urgen a rescatar ocho obras civiles valencianas

Torrent: la CHJ transforma una antigua cantera en embalse natural para prevenir riadas como las del 29-O

Torrent: la CHJ transforma una antigua cantera en embalse natural para prevenir riadas como las del 29-O

Vox marca a Llorca con la inmigración para desplegar su agenda

Vox marca a Llorca con la inmigración para desplegar su agenda

Antifraude bifurcará en tres canales las vías de denuncia para blindar al informante

Antifraude bifurcará en tres canales las vías de denuncia para blindar al informante

Sanidad multiplica las llamadas para mamografías sin aumentar personal: dos horas de espera y citas a las 21.15

Sanidad multiplica las llamadas para mamografías sin aumentar personal: dos horas de espera y citas a las 21.15

Sanidad tiene en marcha una auditoría para sacar el "mayor rendimiento" al equipo de resonancias de La Fe

Sanidad tiene en marcha una auditoría para sacar el "mayor rendimiento" al equipo de resonancias de La Fe
Tracking Pixel Contents