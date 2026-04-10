Tráfico en Valencia: Un coche incendiado en la AP-7 provoca colas kilométricas

El incidente de mayor impacto ha sido el incendio de un turismo en la AP-7, a la altura de Almenara en sentido Valencia. Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro ha obligado al cierre del carril derecho, generando 3 kilómetros de retenciones. A este hecho se suma otra incidencia en la misma vía, en el km 465, a la altura de Benavites, donde un obstáculo fijo ha provocado el estrechamiento de la calzada hacia Valencia.

Estado de la V-30 y accesos

La ronda de circunvalación V-30 presenta tráfico congestionado en ambos sentidos desde las 7:00 horas. Hacia la A-7, la DGT ha reportado circulación irregular entre Horno de Alcedo y Mislata, desde el kilómtro 7 al 10. Por otra parte, hacia el Puerto, en estos momentos también hay tráfico denso en Quart de Poblet, del kilómtro 11 al 8, y a la altura de Xirivella.

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Otras incidencias en la provincia

En la CV-675, a la altura de Barx, la DGT ha notificado un obstáculo fijo en el km 11 en sentido creciente desde las 07:22 horas. También en Luz, en el Barrio de la Concepción se han registrado complicaciones por tráfico intenso en la conexión con la V-30 y el acceso a Mislata.