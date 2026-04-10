Vox marca a Llorca con la inmigración para desplegar su agenda

La población extranjera representa casi uno de cada cinco habitantes en la Comunitat Valenciana, algo más de un millón de los 5,4 que viven entre Vinarós y Pilar de la Horadada, de los que se estima que unos 100.000 están en situación irregular, esto es, un 1,8 % del total de la población, un porcentaje que estaría muy lejos de conseguir un escaño en las Corts, pero que concentra hasta la fecha el 80 % de las preguntas que Vox realiza desde la tribuna de las Corts al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante las sesiones de control.

Vox ha hecho de la inmigración su particular forma de marcaje al hombre al jefe del Consell, a quien invistió con sus votos hace cuatro meses. No hay pleno en la cámara autonómica en los últimos meses en los que los voxistas no introduzcan alguna cuestión vinculada con la población migrante, bien sea a partir de una Proposición No de Ley, una interpelación o una pregunta oral a algún conseller. No obstante, esa estrategia se ha visto incrementada llevando la cuestión al centro del debate que más expectación suele levantar políticamente: las sesiones de control a Llorca.

El actual inquilino del Palau se enfrentará la próxima semana a la que será su quinta sesión de control, todas este 2026. En ella deberá responder primero a la izquierda que, por separado, insistirá en algunos de los escándalos que vienen afectando a su mandato. "¿Cuándo piensa ponerse a trabajar por los valencianos?", le cuestionará el síndic del PSPV, José Muñoz, según consta en la pregunta registrada. "¿Considera que su gobierno, el mismo que Carlos Mazón, está centrado en solucionar los problemas de la ciudadanía o solo trabaja para sus intereses particulares, familiares y partidistas?", es la duda que le planteará Joan Baldoví, de Compromís.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control / Rober Solsona - Europa Press

Y si las dos preguntas anteriores le empiezan a resultar familiares, tampoco le sonará del todo extraña la que le realizará en tercer y último lugar el síndic de Vox, José María Llanos. "¿Cuál es el impacto económico que están teniendo las políticas de fomento de la inmigración masiva en los servicios públicos de la Comunidad Valenciana, especialmente en el régimen de acogida de menores, y qué medidas tiene previsto adoptar para evitar su deterioro y posible colapso?", es la cuestión registrada por los voxistas este jueves para el miércoles que viene.

"Siempre preguntan lo mismo", llegó a quejarse en un momento Carlos Mazón cuando todavía era president ante Compromís que hizo de su "cuándo piensa dimitir" una constante ante cada cita en las Corts. Ahora, esa sensación podría trasladarse a los aliados del Consell con la inmigración. "Frente al colapso de nuestro estado del bienestar causado por la inmigración masiva ¿Qué medidas va a llevar a cabo el Consell?", preguntó Llanos hace dos plenos. "¿Cómo va a reaccionar este Consell ante la violencia ejercida por inmigrantes ilegales en nuestras calles?", fue la pregunta a principios de marzo.

Preguntas sin respuesta

Previa a estas, en la primera sesión de control de Llorca, los voxistas cuestionaron por el "cumplimiento de sus compromisos de Gobierno", centrándose en las políticas vinculadas con migraciónmedidas que, por otra parte, solo se conocen por el discurso del propio jefe del Consell en la tribuna el día de la investidura al no haber un documento público que las especifique. Solo la preocupación por el "abandono" del Gobierno de España a las infraestructuras ha roto ese pleno en esta nueva etapa.

Y lejos de que la situación sirva para recordar a Morfeo, del mundo de Matrix, en eso de que no existen preguntas sin respuesta, solo preguntas mal formuladas, la reiteración de los de Santiago Abascal en el tema no ha traído ni grandes novedades en políticas del Consell que las expresadas por Llorca en su investidura ni un choque evidente. Al contrario, Llorca, igual que antes Carlos Mazón, ha aceptado el marco discursivo de los voxistas a fin de mantener su respaldo y el asunto que antaño generaba discrepancias importantes ahora se reconducen vía enmiendas.

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Pero ni las medidas concretas del Consell (limitadas en cierta medida por competencias) ni la necesidad de diferenciarse del PP son cuestiones que determinen la reincidencia en la materia de los voxistas. La insistencia en el asunto toma el "no pienses en un elefante" del filósofo estadounidense George Lakoff para poner el tema de la inmigración en el centro del debate y hablar de un asunto que les favorece electoralmente. De ahí que un 1,8 % de la población sea el gran tema de quien representa a un 13 % de los valencianos en el parlamento.