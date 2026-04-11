Compromís pondrá a prueba a España y la reforma de la financiación en su estreno en el Congreso

Arcadi España ha intervenido en sesiones de control en las Corts tanto desde el sillón azul del Consell como desde la bancada de la oposición. Ha sido tanto conseller interrogante como síndic adjunto interrogador pero siempre en el parlamento valenciano. Hasta este próximo miércoles. En el carrusel de estrenos y primeras veces que supone la llegada a un cargo, el nuevo ministro de Hacienda deberá enfrentarse a una pregunta con claro acento valenciano.

Será la que formulará el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez. El portavoz de los valencianistas en el Grupo Plurinacional Sumar será el encargado de estrenar a España en el Congreso, una cuestión que tendrá tono valenciano no solo por la procedencia de quien le cuestionará sino por el motivo. "¿Cómo y cuándo piensa resolver el Gobierno de España la infrafinanciación histórica del País Valencià?", consta en el registro parlamentario.

La pregunta toca uno de los temas sensibles para los valencianos y con el que la coalición valencianista ya advirtió que le haría un marcaje al hombre a España, a quien Compromís conoce por haber compartido gobierno en la Generalitat durante los años del Botànic. No en vano, la reforma del sistema de financiación viene siendo una exigencia que los valencianistas han puesto encima de la mesa en numerosas negociaciones y que ha provocado varios enfados con la predecesora de España, María Jesús Montero.

El diputado de Sumar Alberto Ibáñez Mezquita durante una rueda de prensa en el Congreso, esta semana / Jesús Hellín/ Europa Press

De hecho, nada más ser nombrado, Compromís, y en concreto el propio Ibáñez, le fijó como deberes la reforma del sistema de financiación autonómico, un modelo que lleva caducado más de 10 años. Ibáñez reclamó que este ha de sacarlo adelante "conforme a lo acordado" y citó también la asunción por parte del Estado de la "deuda histórica". Experiencia en la materia no le falta tras haber sido conseller del ramo y conocer de primera mano las cuentas de la Generalitat.

El difícil reto

En sus primeras palabras como ministro, en el acto de asunción de la cartera ya hizo una llamada sutil a los barones autonómicos para tratar de abordar el reto de la financiación autonómica. “Si todas las comunidades pensaran no en la situación de la que parten sino a la que podrían llegar, pensarían en unas reglas más justas”, dijo citando el velo de la ignorancia de Rawls.

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España deberá así llevar a buen puerto la propuesta del nuevo modelo que presentó a principios de enero Montero y que supondría, según expuso, 3.600 millones más para la Comunitat Valenciana en 2027 en comparación con lo que, según indicó la exministra, recibiría esta autonomía si siguiera en marcha el actual sistema. No obstante, pese a que el nuevo modelo ya está dibujado, no es fácil la tarea del nuevo titular de Hacienda en cuadrar el complicado círculo de los apoyos necesarios en el Congreso.