Consuelo Ordoñez pide que no se olvide a Guillem Agulló

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), pidió ayer que no se olvide a Guillem Agulló, asesinado hace 33 años a manos de un neonazi. La hermana de Gregorio Ordóñez (político del PP asesinado por ETA en 1995 en San Sebastián) lamentó en la red social X que la familia de Agulló ha sufrido el abandono institucional, político y de parte de la sociedad valenciana.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo ha incorporado a Guillem Agulló, militante independentista y antifascista, en su mapa de víctimas del terrorismo. El mapa del terror de Covite incluye víctimas de ETA, del terrorismo de Estado y de la ultraderecha. Consuelo Ordóñez señaló ayer: "Ayúdame a recordarle, lo hago por primera vez. Tuve noticia de él a raíz precisamente de la retirada por la Generalitat Valenciana del premio que llevaba su nombre. Es cuando empecé a investigar y me encontré con que estaba ante una víctima más del terrorismo".

La presidenta de Covite añadió: su familia "ha pasado un calvario que les acompañará el resto de sus días. Han sufrido el abandono institucional, político y de parte de la sociedad valenciana. Ayúdame a arroparlas".

Ayer, 11 de abril, se cumplieron 33 años del asesinato del joven antirracista Guillem Agulló a manos del condenado Pedro Cuevas. Pese a haber pasado más de tres décadas de la tragedia, el nombre del fallecido continúa presente en círculos progresistas e independentistas de la sociedad valenciana.

El juez condenó a 14 años de prisión al autor confeso del crimen. “Por buena conducta”, cumplió cuatro en el penal. Ya en libertad, se presentó a las elecciones municipales de Chiva –comarca de la Hoya de Buñol– como número 4 por el partido ultraderechista Alianza Nacional. Corría el año 2007. Dos años antes de los comicios, el encausado fue detenido por la Policía Nacional en la denominada “Operación Panzer” como presunto miembro de la supuesta red neonazi Frente Antisistema.

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