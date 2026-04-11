Educación refuerza la formación en matemáticas y lectura de más de 5.000 docentes de la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades impulsa este curso la fase de formación continua del profesorado que se incluye dentro de los Programas de Cooperación Territorial para el Refuerzo de la Competencia Matemática y Lectora, en los que participan más de 5.000 docentes de la Comunitat Valenciana.

Tras una primera etapa centrada en la planificación y el diseño de recursos, el programa entra ahora en su fase más práctica: trasladar al aula nuevas estrategias para "mejorar la comprensión lectora y el razonamiento matemático del alumnado", según ha apuntado la Generalitat en un comunicado.

En este sentido, la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, ha subrayado que "la mejora de la competencia matemática y lectora del alumnado pasa, necesariamente, por acompañar y formar al profesorado, por lo que estos programas no solo aportan herramientas, sino que generan una red de docentes que comparten experiencias, innovan en el aula y sitúan al alumnado en el centro del aprendizaje."

La formación, que se desarrolla entre enero y mayo, combina sesiones en línea con encuentros presenciales distribuidos en 22 sedes por toda la Comunitat Valenciana. Este despliegue territorial busca "facilitar la participación del profesorado y acercar la formación a su realidad diaria". En total, se han programado 66 acciones formativas presenciales, con una asistencia media superior al centenar de docentes por sesión.

En el ámbito matemático, el enfoque es aplicado. Los docentes participan en talleres prácticos donde trabajan la resolución de problemas, el razonamiento y la comunicación matemática, con propuestas listas para su implementación directa en el aula. Estas sesiones se complementan con formación en línea y trabajo autónomo a través de la plataforma Aules.

Por su parte, el programa de competencia lectora hace hincapié en el desarrollo integral del proceso lector. Las sesiones, en las que colabora profesorado del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universitat de València, abordan desde la conciencia fonológica y la fluidez hasta la comprensión y las habilidades narrativas.

Además, se presta especial atención a la detección temprana de dificultades y a la intervención con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

La formación culminará a finales de mayo con un espacio de intercambio de experiencias entre docentes, donde se compartirán aprendizajes y se sentarán las bases de mejora para el curso 2026-2027.

Como resultado final, los centros participantes elaborarán propuestas de intervención o situaciones de aprendizaje que serán recopiladas y difundidas a través de Aules.

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El objetivo, indican, es "convertir la experiencia acumulada en conocimiento compartido y en una palanca real de cambio educativo en toda la Comunitat Valenciana".