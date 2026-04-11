Guerra por 'l'esmorzaret' en las lonas de València

Son dos marcas de bebida muy reconocidas a nivel internacional, dos empresas que llevan sus logos por el mundo, pero que están disputando una particular pelea por un asunto muy valenciano: l'esmorzar. Y más concretamente, por la manera correcta de escribirlo en valenciano y la forma natural de pronunciarlo, con el diminuto, como una vía para evidenciar cercanía: esmorzaret. Todo en un campo de batalla particular como son las lonas publicitarias que cuelgan de edificios de València.

El último episodio, el que inaugura lo que se podría considerar una competencia, es la valla publicitaria instalada por Amstel en una finca del Cap i Casal. "El millor es-mor-za-ret als Premis Cacau d'Or des de 2015", se lee en grande en la promoción de la cerveza Amstel, empresa que patrocina unos galardones con importante recorrido en el mundo del bocadillo mañanero.

"El almuerzo es mucho más que comer. Es conversación, es bar y es germanor. En los Premios Cacaus d'Or celebramos desde hace años una de las tradiciones más nuestras. El mejor ES-MOR-ZA-RET", señala la compañía en el post subido a Instagram tanto en valenciano como en castellano con una imagen de la valla publicitaria.

Lo que podría parecer una simple reivindicación a una tradición valenciana en auge es de paso una pulla destacada a otra empresa internacional de bebidas, Coca-cola, quien esta misma semana tuvo que retirar una lona en València por un error gramatical hablando precisamente sobre "l'esmorzar". "L'esmorçaet en el bar de sempre", se leía en la publicidad de la marca de refrescos.

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El error de hablar de "esmorçaet" con 'ç' en vez de con 'z' y sin la 'r' provocó que la promoción estuviera colgada apenas 72 horas en la Gran Vía de València ante las críticas de varios usuarios en redes sociales. No obstante, y apenas unos días después de su descuelgue y sin necesidad de mencionarlo, otra empresa, Amstel, le acaba explicando a Coca-cola que se escribe "es-mor-za-ret".