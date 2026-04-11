La izquierda estatal vuelve a mirar a Oltra en su enésima reformulación

En noviembre de 2021 un acto sacudió a la izquierda alternativa española. Bajo el título de 'Otras políticas', Iniciativa del País Valencià reunió sobre un escenario a Yolanda Díaz, Ada Colau y Mónica García con Mónica Oltra como anfitriona. Lo que era un encuentro de preparación del congreso de una de las patas de Compromís acabó agitando la coctelera del espacio progresista y se convirtió en el germen de lo que posteriormente fue la candidatura de Sumar. Cuatro años y medio, una dimisión y un regreso después, Oltra vuelve a ser uno de los ejes sobre los que se fija la reformulación de las izquierdas.

Porque aunque el paso adelante dado por Oltra hace dos semanas es para optar a la Alcaldía de València, el movimiento sobrepasa los límites territoriales del Cap i Casal y toca a un espacio que anda todavía en busca de rumbo. El que más claro lo ha expresado es el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien el jueves lanzó un guante a la exvicepresidenta de la Generalitat para que una charla entre ambos se convirtiera en el tercero de sus actos dentro de la ruta con dirigentes progresistas para azuzar un posible frente amplio.

"Ojalá podamos hacer otro acto con una persona extraordinaria como es Mónica Oltra”, dijo desde el escenario de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona junto a la eurodiputada y referente de Podemos para las generales, Irene Montero. Es más, Rufián aseguró que estaba “muy orgulloso de que Mónica Oltra haya dado un paso adelante y haya dicho 'aquí estoy yo, con todo lo que me ha pasado'”, una reivindicación que vienen de atrás como cuando le pidió "vuelve ya" al conocerse la petición de archivo del juez instructor en diciembre o recibió con un "alcaldessa" su regreso político.

El planteamiento para compartir espacio es tan claro y contundente que parecería que el evento ya está cerrado y lo que hizo Rufián el jueves fue anunciarlo, como si del tráiler de una película que saldrá próximamente se tratara. Pero no. O al menos eso explicaron fuentes del entorno de Oltra que se enteraron de la propuesta por las propias palabras del portavoz de ERC. Estas mismas fuentes insisten que el objetivo de la exvicepresidenta es València, lo que no quita que fuentes de Iniciativa, su partido, aseguren que su proyecto acabará influyendo más allá.

Mónica Oltra, durante el congreso de Iniciativa, hace una semana. / Germán Caballero

Esa onda expansiva salpica a los movimientos que hay en el espacio progresista de cara a las generales. El paso adelante de Oltra fue muy bien acogido por las formaciones a la izquierda del PSPV y su figura puede ejercer de aglutinadora. Pocas figuras generan ese efecto en la izquierda estatal pese a la complicada situación que todavía ha de afrontar en lo relativo a su causa judicial y que le llevará al banquillo en los próximo meses. O precisamente es esta "persecución judicial" y el ejemplo de "lawfare" sufrido, en palabras de dirigentes de la izquierda, el que le da un aura especial.

Distintas alianzas

Ahora bien, que de una candidatura unitaria en València con Oltra en lo alto de la papeleta se acabe saltando a un proyecto de unión de fuerzas en todas las circunscripciones en unas futuribles elecciones generales hay un salto muy grande. Más cuando la propia exvicepresidenta se descarta para misiones mayores que se salgan de los términos municipales del Cap i Casal. De momento, lo que se evidencia con la apelación de Rufián es que su vuelta ha generado de nuevo interés por su figura por parte de una izquierda que sigue en busca de liderazgos y una fórmula para presentarse.

Oltra, además, también representa a una marca que suele ejercer de termómetro del nivel de acuerdo que existe en el espacio progresista. Compromís, por ejemplo, formó parte de las candidaturas de carácter plurinacional que impulsó Podemos en 2015 y 2016 con las que logró el sorpasso al PSPV en escaños valencianos en el Congreso, se desgajó en los comicios de 2019 (probando una alianza con Más País contra el criterio de la propia exvicepresidenta) y ha concurrido con Sumar tanto en 2023 como las europeas de 2024.

Noticias relacionadas

Más allá de alianzas pasadas con otras fuerzas de las izquierdas, el hilo de conexión entre Rufián y Oltra ha ganado sintonía en los últimos meses. En agosto, cuando ya comenzaban los rumores sobre un posible regreso a la primera línea, la dirigente valencianista alabó a Rufián y sus primeros movimientos del avispero en busca de una alternativa dentro del espacio a la izquierda del PSOE: "Últimamente me parece bien todo lo que hace, es el único que se sale del molde". Quién sabe si esa unión de todas las izquierdas a la que tanto apela Rufián podría tener en la candidatura de Oltra al ayuntamiento su primer gran aterrizaje práctico y que él se hubiera pedido el papel de padrino en el bautizo.