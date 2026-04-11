El jefe de los radiólogos del hospital La Fe de València, Luis Bonmatí: "Externalizamos las resonancias más sencillas y rápidas"

Las cifras necesitan cierta matización muchas veces. Hace un par de días, Levante-EMV publicaba que el hospital La Fe de València externaliza a la sanidad privada tantas resonancias magnéticas como las que realiza. Más allá del número, los especialistas ofrece dos claves importantes a tener en cuenta. La primera, la complejidad de las pruebas que se renuncia hacer, las que se derivan son las más sencillas y las que ocupan menos tiempo. La segunda, el déficit de personal que padecen, "por debajo de la estructura necesaria en este tipo de servicios". Así lo explican el director del Área Clínica Imagen Médica del hospital, Luis Bonmatí, ganador del Premio Levante-EMV en la edición de 2025; y el presidente de la Sociedad de Radiología de la Comunitat Valenciana, Fernando Aparici.

Ninguno de los dos niega la "excesiva" derivación de las resonancias en el departamento, un factor del que ya alertó un informe interno de la propia Conselleria de Sanidad; y reconocen "hacer maravillas" con los recursos que tienen. Bonmatí desearía "externalizar menos"; pero, si ha de hacerlo, tiene claro el criterio a seguir: derivar las pruebas más sencillas, de menor complejidad, y las que requieren menos tiempo de ejecución. No es lo mismo, explica, hacer una resonancia de un tobillo o una rodilla con "poca complejidad", que realizar la prueba en menores, pacientes oncológicos o resonancias que requieren anestesiar al paciente. Algunas de estas sí que se externalizan como constaba en la noticia de este periódico, en donde se explicaba que Ascires, el único proveedor de resonancias en 2024, realizó un total de 2.459 procedimientos con anestesia.

"Exploraciones complejas y largas, no podemos hacer tantas -, incide Aparici-. Cabe tener en cuenta que muchas de los pacientes complejos necesitan pruebas complementarias y el diagnóstico combinado con médicos de otras especialidades". Son pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de la Unidad de Reanimación (REA) o del programa nacional de trasplantes, entre otros. Estos últimos, por ejemplo, necesitan una resonancia de complejidad antes y después de la intervención; un campo en el que la Comunitat Valenciana es un referente. En 2025, los valencianos y valencianas fueron los más solidarios de España. "La complejidad es la que nos obliga a derivar fuera", concluye.

¿Y el personal?

El hospital La Fe podría aumentar su capacidad para hacer resonancias magnéticas -es lo que está estudiando Sanidad mediante una auditoría- con más personal, lo que permitiría mantener el ritmo de trabajo durante los fines de semana. En la actualidad, el servicio funciona de lunes a viernes, en turno de mañana y tarde; además de las peonadas que, según Aparici, siguen funcionando, pese a la negativa de los sindicatos. "Me gustaría externalizar menos abriendo los fines de semana -, arguye Bonmatí., pero se necesita personal reconocido y formado". Según explica el especialista, Sanidad dice que no hay profesionales disponibles. Él discrepa y cree que, si se ofertaran plazas, se podría "atraer a facultativos de otras partes". Estos son el principal problema; personal de enfermería y técnicos hay de sobra.

ALICANTE. HOSPITAL GENERAL PRIMERA SALA RESONANCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTES CON CLAUSTROFOBIA O NIÑOS DE LA PROVINCIA / PILAR CORTES

Otro de los retos a afrontar en los últimos meses ha sido el cambio de profesionales como consecuencia de la resolución de las múltiples ofertas públicas de empleo (OPEs) resueltas durante el año 2025. "Hemos tenido que hacer una formación acelerada -, relata-. Normalmente, se necesitaría un año, pero lo hemos hecho en seis meses". La especialización del personal de las resonancias es el que dificulta cubrir las vacaciones y bajas, un factor que contribuye también a externalizar más hacia la sanidad privada.

Plan de Choque

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, nunca ha escondido su intención de recurrir a la privada en caso de ser necesario para asistir a "lo que no llega la pública". Es uno de sus mantras de la legislatura. Sin embargo, a nadie se le escapa que si una clínica privada puede hacer más de 36.000 pruebas en un año, es significativo que un hospital tan potente como La Fe solo haga 5.000 más. Es cierto que, a lo largo de 2024, el centro público hizo un total de 642.845 pruebas de imagen diagnóstico entre todas las tipologías.

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Un día después de la publicación de la noticia sobre la derivación de pruebas, Sanidad recordó que está realizando una auditoría a los servicios de resonancias magnéticas (RM) de los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana con el objetivo de "lograr el mayor rendimiento de los equipos" y el primero bajo la lupa es el del hospital La Fe de València, dentro de un Plan Integral de Auditoría e Inspección Sanitaria 2025-2027 de todo el departamento.