El Micof enfrenta un proceso electoral con tres candidatos en liza para representar a los farmacéuticos valencianos

Tres candidatos aspiran a dirigir el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) y, por tanto, son tres las candidaturas que se presentan a las elecciones colegiales convocadas para el próximo 10 de mayo. Su actual presidente, Jaime Giner, no opta a la reelección después de tres legislaturas y 12 años al frente de la institución. A partir de mayo, el cargo estará ocupado por otra persona. La única evidencia es que se tratará de un varón porque los tres aspirantes son hombres: Sergio Marco, quien ya dirigió el Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Castellón entre 2014 y 2022, al frente de la candidatura "Impulso farmacéutico"; Santiago Riaza con "Avanza Micof" y Juventino Jiménez con "Impulso farmacéutico". Estos dos últimos ocupan respectivamente los cargos de responsable de Titulares de Oficina de Farmacia en la comisión de farmacia comunitaria y de vicepresidente en la actual Junta de Gobierno del colegio.

Los retos de transformación y adaptación del sector han estado marcados en los últimos años por el impacto de la dana, que llevó al límite la sostenibilidad económica de muchas apotecas valencianas; y, recientemente, por el impago de la Conselleria de Sanidad de la factura de medicamentos como medida de presión por el retraso de la llegada del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) por parte del Gobierno. Pero no todo son dificultades, también han conseguido hitos como el de la adaptación al código digital, el cual lleva funcionando desde hace más de un año en toda la Comunitat Valenciana, y que ha supuesto situar a las apotecas valencianas a la vanguardia de la innovación, la digitalización y la seguridad en la trazabilidad del producto.

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A un mes antes de las elecciones, y con el objetivo de conocer sus propuestas, Levante-EMV lanza las mismas cinco cuestiones a los tres candidatos. Es también un modo de dar relevancia a un proceso que no siempre lo tiene; para muestra las recientes elecciones al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV) con solo un 13 % de participación del electorado. Con sus respuestas, tratan de convencer a los casi 5.000 colegiados al Micof. Solo tendrán una oportunidad porque, el próximo 10 de mayo, quien consiga más votos se convierte en ganador, como así establecen los estatutos de la entidad; a no ser que haya empate y se convoque una nueva votación entre las candidaturas con los mismos votos.

Santiago Riaza: "Tenemos que revisar el papel de las guardias, se atienden muy pocas urgencias"

Sergio Marco, uno de los candidatos a presidir el Micof. / ED

¿Qué motivo le lleva a presentarse a presidir el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia?

El principal es la ilusión por mejorar la situación actual y revertir el sentimiento de desatención que tiene el colegiado: que no le ayudan, en definitiva, que no forma parte del mismo. Tenemos que hacer un colegio más participativo, que les resuelva las dudas y problemas. Sé que es difícil, pero no imposible. Otra cuestión es poderle dar al colegiado el poder que merece. Todos pagamos una cuota por pertenecer al Consejo General, pero nadie nos pregunta ni nos permite votar en ninguna decisión.

¿Cuál es el principal problema que afronta actualmente la farmacia comunitaria en la provincia de Valencia y qué medida concreta impulsaría?

No es un problema, pero la intención de nuestra candidatura es trabajar para integrar a la oficina dentro del sistema sanitario público y trabajar de forma interdisciplinar. Otro tema importante es el de la farmacia rural y las de viabilidad económica comprometida (VEC). Es importante darle contenido profesional y servicios profesionales remunerados para mejorar su situación y poder mantener el tejido actual. Creo que no tenemos un problema principal en la actualidad, sino diferentes frentes abiertos: el intrusismo profesional, la dispensación domiciliaria a pacientes vulnerables...

¿Qué relación debe mantener el Colegio con la Conselleria de Sanidad y qué margen de interlocución cree que se está desaprovechando actualmente?

La relación deber ser cordial y tener un hilo directo con la Administración. En mi etapa anterior, al frente del COF, hemos conseguido hitos históricos en la farmacia española gracias a esa colaboración. A parte del desarrollo de la receta electrónica, se ha conseguido eliminar los vales de estupefacientes. Convertir los libros oficiales a formato electrónico. Ya más recientemente, hemos dejado de recortar los cupones para justificar la dispensación del medicamento.

La farmacia reclama desde hace años un mayor papel asistencial. ¿Qué propuestas plantea?

El primer servicio que tenemos que revisar es el de guardias. Tenemos un nuevo decreto de finales de 2025, pero no aborda todos los aspectos que deseamos, sobre todo el de la remuneración. Desde el punto de vista asistencial, prácticamente se atienden muy pocas urgencias. A partir de ahí, por supuesto que debemos avanzar en seguimiento farmacoterapéutico (SFT), proponer y participar en programas de cribado, control de Índice Internacional Normalizado (INR) para pacientes tratados con acenocumarol, colaborar con Salud Pública en programas de salud, educación sexual...

Teniendo en cuenta el contexto, ¿cree que el modelo farmacéutico sigue siendo sostenible?

En el contexto actual, de bajadas de precios continuas, cada vez es más difícil mantener la sostenibilidad de la farmacia. Es por ello que el profesional debe formarse en gestión y optimizar sus recursos cada vez más. Tenemos que trabajar desde el colegio, junto con los estamentos colegiales nacionales, para anular los decretos que desde el año 2000 han venido socavando la rentabilidad de la farmacia, como el decreto 823/2008 por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos.

Sergio Marco: "La sostenibilidad de las farmacias pasa por retener el talento"

Santiago Riaza es candidato a presidir el Micof con la candidatura "Avanza Micof". / ED

¿Qué motivo le lleva a presentarse a presidir el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia?

Creo que el Micof necesita recuperar la unidad y poner el foco de donde nunca debió salir: en el colegiado. El talento individual no basta sin un equipo cohesionado detrás. Avanza Micof nace de esa convicción: somos más de 40 profesionales de farmacia comunitaria, hospitalaria, atención primaria, industria, distribución, salud pública, análisis clínicos y ortopedia que hemos decidido trabajar juntos. No es un eslogan, somos los únicos con un representante real de cada ámbito profesional en nuestra lista. Conozco la institución desde dentro; llevo cuatro años trabajando en la Junta y sé lo que funciona y lo que hay que mejorar. No venimos a romper, sino a evolucionar.

¿Cuál es el principal problema que afronta actualmente la farmacia comunitaria en la provincia de Valencia y qué medida concreta impulsaría?

El principal es que el farmacéutico sigue sin ser reconocido como el profesional sanitario clave que realmente es. Se traducen en amenazas concretas: intrusismo de sectores que pretenden dispensar medicamentos, márgenes que se estrechan con cada revisión de precios y una burocracia que roba tiempo a los pacientes. Nuestra medida prioritaria es doble. En primer lugar, impulsar la integración real y, por eso, exigiremos el acceso al historial farmacoterapéutico del paciente. Y en segundo lugar, activar de forma inmediata la defensa del Modelo Mediterráneo de farmacia frente a cualquier intento de desregulación.

¿Qué relación debe mantener el Colegio con la Conselleria de Sanidad y qué margen de interlocución cree que se está desaprovechando actualmente?

Debe ser la de un socio estratégico del sistema sanitario, no la de un mero receptor de normas. Actualmente, es razonablemente fluida, pero falta dar el salto a una interlocución proactiva: ir con datos propios y propuestas en la mano. Hay tres márgenes desaprovechados: la comunicación bidireccional farmacia-centro de salud y necesitamos canales directos y digitales; el de la farmacia rural y de viabilidad económica comprometida (VEC) para lo que propondremos un proyecto piloto con asistencia médica intermitente; y la presencia del farmacéutico en los Consejos de Salud departamentales. Además, lideraremos la creación de un Foro de Interoperabilidad Sanitaria de Valencia.

La farmacia reclama desde hace años un mayor papel asistencial. ¿Qué propuestas plantea?

Es primordial velar la salud del paciente con el Sistema Valenciano de Salud y demostramos con datos y protocolos que somos la solución a la saturación de Atención Primaria. Pero hay que ir más lejos. Nuestras propuestas concretas son: impulsar de manera real y con dotación de fondos suficiente el medicamento de proximidad, crear circuitos de conciliación al alta, desarrollar un Panel de Vigilancia Farmacéutica de Antibióticos o dotar a cada farmacia rural de desfibriladores. La financiación tiene que venir de un convenio realista con la Administración que remunere cada servicio por su valor.

Teniendo en cuenta el contexto, ¿cree que el modelo farmacéutico sigue siendo sostenible?

Lo es, pero está bajo una presión que no podemos ignorar. Los márgenes se reducen, los precios de los medicamentos bajan, la burocracia ahoga y la farmacia rural lo tiene cada vez más difícil. Por eso nuestra primera medida de gestión será una auditoría externa para optimizar gastos estructurales y trasladar ese ahorro al colegiado. Pero la sostenibilidad no se garantiza solo con ahorros internos. Necesitamos diversificar nuestras fuentes de ingresos.Y quiero subrayar algo que a menudo se olvida: la sostenibilidad también pasa por retener el talento.

Juventino Jiménez: "El farmacéutico es el profesional sanitario más desaprovechado actualmente"

Juventino Jiménez, uno de los tres candidatos a liderar el Micof. / ED

¿Qué motivo le lleva a presentarse a presidir el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia?

Llevo 34 años al frente de una farmacia rural en Jarafuel y 11 en la junta del Micof. Estoy en esto por vocación de servicio, y me entristece el poco aperturismo y la poca transparencia actual del colegio, al que me gustaría devolver el liderato que siempre ha tenido y su capacidad de impulsar el desarrollo profesional del farmacéutico. En la última legislatura ha habido dejadez a la hora de defender al colegiado, entre otras cosas para que tanto en Salud Pública como los adjuntos que trabajan en oficina tengan una mayor retribución y se frene la fuga de talento actual.

¿Cuál es el principal problema que afronta actualmente la farmacia comunitaria en la provincia de Valencia y qué medida concreta impulsaría?

El principal problema es la falta de comunicación bilateral con el centro de salud, lo cual provoca problemas de duplicidades, medicación crónica caducada, etc., cuestiones que pretendemos resolver con un nuevo convenio que sea muy adaptable, que se pueda revisar periódicamente para ajustarse a las necesidades que surjan. Pero hay otros muchos asuntos que vamos a abordar, como la problemática de las farmacias rurales y turísticas, a las que se les debería aplicar una fiscalidad anual para paliar los escasos ingresos, incluso pérdidas, en temporada baja; o la dificultad de certificar las pérdidas por las continuas devaluaciones de los medicamentos; o la necesidad de que sea el farmacéutico quien dispense el medicamento veterinario y evitar que se produzcan esos desfases actuales del IVA.

¿Qué relación debe mantener el Colegio con la Conselleria de Sanidad y qué margen de interlocución cree que se está desaprovechando actualmente?

El colegio debe mantener una comunicación más dinámica y aportar a esa relación un enfoque mucho más real. Un ejemplo sería la nocturnidad en los servicios de urgencia, que no está justificada en muchos casos, ya que se confunde con uno de 24 horas. Otras cuestiones a tratar con la administración atañen a la formación del profesional y a la gestión diaria, sobre todo en lo relativo al uso racional del medicamento. Nos gustaría corregir una situación paradójica: el 60% del gasto farmacéutico proviene de la farmacia hospitalaria, lo cual se podría paliar trasladando la dispensación a la comunitaria.

La farmacia reclama desde hace años un mayor papel asistencial. ¿Qué propuestas plantea?

Estos servicios deberían ser prescritos por el médico y tener unos precios finales acordados, que le aparecerían en la app sanitaria al paciente, quien sólo tendría que dar su conformidad. Esto no es más que un botón de muestra de los mecanismos útiles que se podrían habilitar si el farmacéutico tuviera un papel mucho más activo en el proceso sanitario y formara parte de los grupos de decisión.

Teniendo en cuenta el contexto, ¿cree que el modelo farmacéutico sigue siendo sostenible?

Para nosotros el modelo de oficinas de farmacia es absolutamente sostenible. Tanto es así que, bien aprovechado, ayudaría a descongestionar consultas médicas, sobre todo en atención primaria y en tratamientos de síntomas menores. Pero claro, para esto sería necesario que pudiéramos acceder al historial clínico del paciente o que se implementara esa comunicación entre la farmacia y el médico que citábamos antes. El farmacéutico es el profesional sanitario más desaprovechado actualmente y el que más podría incrementar su aportación a la mejora de la salud del paciente, que siempre es el objetivo final. Si todos los profesionales sanitarios reman a la vez y en la misma dirección, el beneficiado, siempre, es el paciente.