La novela con la que regresa Amadeu Fabregat tras 50 años se lleva el Premio de la Crítica

Hay quien llega y besa el santo y luego está Amadeu Fabregat, que entre el primer y el segundo acercamiento con éxito deja un lapso de 50 años. La Asociación Española de Críticos Literarios ha reconocido este sábado al escritor valenciano con el Premio de la Crítica por su obra 'L'anell del nibelung', novela con la que el periodista rompía un silencio de cinco décadas sin publicar tras Falles folles fetes foc’ y a la que la entidad distingue como el mejor libro de narrativa en catalán publicado en 2025.

Según el comunicado que ha emitido la Asociación Española de Críticos Literarios para explicar el fallo de esta 70ª edición, el jurado ha destacado de la obra editada por Proa su "lengua deliberadamente neutra, despojada de marcas locales y refractaria a todo arraigo superficial", con la que Fabregat construye una novela "de amplio calado, que reclama con firmeza el reconocimiento que le corresponde". En ella cuenta el retorno del profesor universitario Ernest Millet, protagonista obsesionado con Wagner, a la ciudad donde nació después de cuarenta años de su marcha.

"El momento de la idea exacta no la recuerdo, es un río que viene de varias orillas y afluentes", cuenta Fabregat sobre el origen de su novela al otro lado del teléfono tras conocer la distinción. Uno de los nacimientos de ese cauce está en la pasión por el compositor alemán y de haber asistido al Festival de Bayreuth, en Alemania. Ese torrente ha ido modelando el propio curso de la novela en los más de 10 años que admite que ha tardado en escribirla, con interrupciones entre medias largas y que han ido determinando su propio trayecto.

Portada 'L'anell del nibelung' / Levante-EMV

El resultado, añade, "no es para todos los públicos", dejando una novela "diferente" y que va "contra la época" para empezar, por su extensión, 600 páginas. Sin embargo, en esa complejidad de lo distinto, la crítica la ha acabado valorando y reconociendo. Y ahí empieza algo de la "dicotomía" con la que el propio Fabregat se define. Porque aunque traslada "satisfacción" con el premio y se muestra "contento" con él, sobre todo por la editorial Proa tras "arriesgarse" con la publicación, añade que es "contrario" a la "liturgia" de todo lo relacionado con premios y reconocimientos.

Esa dualidad se traslada también a la propia novela premiada. Está escrita en catalán oriental, el "idioma literario" de Fabregat según explica el propio autor tras beber de los Espriu, Villalonga, Rodoreda o las traducciones de Edicions 62. Y eso que se fue de València a Madrid en 1995 tras ocupar cargos de responsabilidad en la Generalitat y en RTVV, que hace dos años se fue a vivir a Asturias, donde atiende la llamada, que su vida la hace en castellano, su "idioma periodístico" y que admite estar "muy desconectado" del panorama literario catalán actual. "Pero la estructura sintática y léxica permanece", añade, como si la gramática tuviera un hueco en la mente capaz de aguantar 50 años.

'Los ilusionistas' gana en castellano

Además de a Fabregat, la Asociación Española de Críticos Literarios ha reconocido al escritor madrileño Marcos Giralt Torrente y su 'Los ilusionistas' con el premio al mejor libro de narrativa de 2025. El jurado de estos premios ha otorgado también el resto de categorías, con Pablo García Casado como mejor obra de poesía en castellano, Sebastià Alzamora como mejor poesía en lengua catalana Fernando Castro Paredes y Lorena Souto, por su novela y poesía en gallego; y Eider Rodríguez y Ane Zubeldia, por sus obras en lengua vasca.

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Además, han premiado como mejor libro de lengua extranjera a ‘El jardinero y la muerte’, del escritor búlgaro Gueorgui Gospodínov, publicado por la Editorial Impedimenta, con una traducción al castellano de María Vútova, y en Edicions del Periscopi, traducido al catalán por Marc Casals. Sin dotación económica, este premio es el único que se concede a obras en las cuatro lenguas oficiales en España a través de un jurado que en esta edición ha estado integrado por 21 críticos literarios independientes que trabajan para variados medios de comunicación.