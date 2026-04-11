El "paredón de España": un muro histórico entre el olvido y un plan urbanístico paralizado

Dos días después de dar por terminada la Guerra Civil tras quedar «cautivo y desarmado el Ejército Rojo» empezaron los fusilamientos en el conocido como "Paredón de España", un murete de la localidad de Paterna (cuya denominación oficial es El Terrer) que permitía disparar sin riesgo de balas perdidas y donde fueron fusiladas 2.238 personas. Y de ahí, directos al Cementerio de Paterna, a 300 metros en línea recta, para amontonar sus cuerpos sin vida en fosas comunes. Ese camino se conoce como el Camí de la Sang y espera, junto al paredón, un proyecto de dignificación y memoria que no llega.

Cada 14 de abril, el día de la República (y también el Día de Todos los Santos) entidades de la memoria histórica, familiares de víctimas y partidos de izquierdas celebran actos conmemorativos, tras acudir antes al cementerio. Y el murete se llena de flores que quedan marchitas el resto del año. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó la reforma de la Ley de Memoria Histórica allí mismo, en el "Paredón de Paterna". Fue el 4 de diciembre de 2017. Ese mismo día el Consell del Botànic anunció que lo declararía BIC (Bien de Interés Cultural) --es Bien de Relevancia Local (BRL) desde septiembre de 2022-- y sigue, a día de hoy, igual que estaba entonces: un murete entre pinadas, sin nada que lo identifique o haga pensar que es "el lugar de la Memoria" cuyo expediente inició la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática el 28 de febrero de 2022.

Cuatro meses antes de que Sánchez presentara allí la reforma de la Ley de Memoria Histórica (en diciembre de 2016), un promotor privado compró los terrenos para un macroproyecto: un ecobarrio de unas 1.000 viviendas y una escuela del grupo Montessori. La compraventa se realizó a Solvia, la promotora del Sabadell-CAM, quien se había quedado con los terrenos a raíz de la quiebra de la Sociedad Urbanística Municipal (Sumpa), que fue la que inicialmente los adquirió al Ministerio de Fomento.

Diez años después de la compra de las 15.000 hectáreas (con El Terrer dentro), la escuela Montessori sí es una realidad y por la carrera secundaria pegada a "Paredón de España" circulan a diario las familias que van a dejar y a recoger a sus hijos al colegio sin saber lo que allí ocurrió durante los años de la represión franquista.

Dentro del cementerio

Situación diferente es lo ocurrido dentro del Cementerio de Paterna. En 2016 solo se habían exhumado 50 víctimas. A día de hoy son más de 3.000. De hecho, el Mausoleo para las víctimas del franquismo exhumadas en el cementerio de la localidad está terminado a falta de algunos detalles, como una lámina de metal con los nombres grabados de las 2.238 víctimas fusiladas en El Terrer y con un espacio en medio para depositar flores. "Cuando esté todo finalizado, aquellos restos que no han sido identificados o que sus familiares no pueden llevárselos por distintos motivos, serán depositados en el Mausoleo diseñado para las víctimas", explican desde la Plataforma de Asociaciones de Familiares de Víctimas del Franquismo de las Fosas Comunes de Paterna, que reúne a más de 500 familias repartidas por todo el territorio español.

Los trabajos de las exhumaciones continúan a un ritmo muy inferior que en los años del Botànic, cuando había una conselleria destinada a tal fin (la de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, con Rosa Pérez Garijo al frente). De hecho, las últimas actuaciones que se han llevado a cabo estaban financiadas desde esa conselleria.

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En la actualidad las actuaciones que se llevan a cabo son gracias a la financiación de la Diputación de valència y de su vicepresidenta, Natalia Enguix, que sigue destinando parte del presupuesto a proyectos relacionados con la memoria histórica.