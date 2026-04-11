Profesores, compañeros y alumnos unidos en Geografía
Enrique Moltó
En 1988 empecé en la Universidad de Alicante la licenciatura de Geografía e Historia y no voy a negar que lo hice atraído por la historia contemporánea, mientras todo mi entorno y profesores de instituto me aconsejaban hacer Derecho, con muchas más salidas profesionales. Tropecé con profesores de Geografía magníficos, que fueron cambiando mi vocación hacia esta disciplina, tan necesaria como poco entendida por los que no la estudian. Hay un momento en que sigues admirando a esos profesores, ahora como compañeros, es la siguiente fase, que es simultánea a la que tienes por los que fueron tus compañeros como alumnos, que ahora trabajan contigo.
El otro día me vino a la cabeza que, en los últimos años, pasas a un nuevo momento en el que admiras a tus alumnos, que trabajan ahora como docentes en secundaria, como profesionales consultores o en las administraciones, e incluso como compañeros en la Universidad.
Es curioso, pero de esta fase te sientes especialmente orgulloso porque piensas que algo puedes haber influido, a la vez que te sientes mayor.
Hablamos de una disciplina con mucha y más diversa empleabilidad de lo que la gente cree en desarrollo local, docencia, geomorfología, climatología, medio ambiente, demografía, inmigración, riesgos naturales, urbanismo, turismo, etc. La aplicación en muchas de estas disciplinas de los Sistemas de Información Geográfica hacen a los geógrafos profesionales especialmente preparados, así como su visión global de los problemas a solucionar.
Con toda intención no he dado ni un solo nombre propio en esta columna porque hacerlo sería olvidar muchos otros, y eso sería injusto.
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