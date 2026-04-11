Llegan las lluvias y el barro a Valencia: la Aemet indica las horas en las que lloverá más y hasta dónde bajarán las temperaturas

El cambio del tiempo en Valencia se está materializando y desde la mañana del sábado ya parecen vislumbrarse las lluvias en el horizonte. La responsable es una dana que, además, también atraerá una masa de aire polar que provocará un desplome de las temperaturas en buena parte de la península ibérica.

En la provincia de Valencia, este aire gélido hará que el termómetro baje, aunque el descenso no será tan acusado como en otros puntos de la geografía española. Aún así, la cota de nieve se situará en valores anormalmente bajos para esta época del año: 1.500 metros de altitud en la tarde y noche del domingo, según predice la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Y, para acabar de rematar, un 'río' de polvo sahariano enrarecerá el ambiente durante todo el fin de semana y, cuando lleguen las lluvias (que llegarán), dejará un rastro de barro en todos aquellos lugares donde se registren precipitaciones, que será prácticamente en toda la Comunitat Valenciana.

De momento, dada la situación de contaminación atmosférica, el Ayuntamiento de València ha activado un protocolo de medidas que incluye, entre otras cosas, la recomendación de evitar las actividades físicas al aire libre y el uso preferible del transporte público frente al privado.

El Centro de Coordinación de Emergencias, por su parte, aconseja tener especial cuidado con las personas con dolencias crónicas como el asma.

Cuándo lloverá en València

La probabilidad de lluvias en Valencia comenzará en la tarde del sábado. A partir de las 18.00 horas, las nubes, que habrán crecido desde el mediodía, podrían descargar sobre todo "en el interior de Valencia y el litoral norte de Alicante". Pueden ir "acompañadas de barro" y llegar en forma de tormenta.

En la ciudad de València, la posibilidad de precipitaciones será del 65% para dispararse a partir de la medianoche hasta el 95%. La Aemet considera que será durante la madrugada cuando se recoja algo de agua en el Cap i Casal y estima que lo peor del tiempo en València llegará el domingo por la tarde, cuando se producirían lluvias persistentes que se prolongarían hasta la madrugada del lunes, 13 de abril y festividad de San Vicente.

La previsión del tiempo por horas que hace la Aemet para València ciudad mañana domingo, 12 de abril, víspera de San Vicente: lluvia persistente. / Aemet

Para esos momentos, la Agencia Estatal de Meteorología garantiza la lluvia en la ciudad de València y pronostica un 50% de posibilidades de que ésta llegue en forma de tormenta. Conforme avancen las horas, la probabilidad de que se registre aparato eléctrico irá creciendo.

El viento será fuerte en el norte de Castellón, con rachas que podrían superar los 80 km/h y que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar el aviso amarillo en estas zonas. Al día siguiente, lunes, la situación se extenderá a toda la provincia de Castellón, donde el viento arreciará. El aviso amarillo de la Aemet estará vigente durante toda la jornada.

Alerta amarilla el lunes en toda la provincia de Castellón por fuertes rachas de viento que pueden superar los 80 km/h. / Aemet

Domingo pasado por agua en la C. Valenciana

Sobre cuándo lloverá y en qué zonas de Valencia lo hará, la Aemet vaticina que el día que más lluvia se espera en la Comunitat Valenciana será el domingo 12 de abril. En esa jornada, las nubes se extenderán definitivamente a todo el territorio y las precipitaciones barrerán la autonomía, dejado a su paso agua y barro en casi todos los puntos.

"Se esperan precipitaciones generalizadas", anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, "que tenderán a remitir en la mitad norte a últimas horas". Para esos momentos, sin embargo, las lluvias, que en líneas generales serán débiles, cogerán fuerza en otros puntos, como en "el sur de Alicante, donde podrían ser localmente fuertes". También en el sur de Valencia pueden adquirir cierta intensidad de manera local.

En la ciudad de València, las nubes empezarán a descargar en la tarde del domingo 12 de abril y se espera que se prolonguen durante toda la madrugada del lunes 13, San Vicente. Aunque no se espera que sean de especial intensidad, sí podrían ser persistentes y dejar algunos chaparrones en algunos momentos.

El domingo también será el día en que se registre un descenso de las temperaturas máximas en la Comunitat Valenciana, que la Aemet predice que será "notable en el interior" e incluso "localmente extraordinario en el interior de la mitad norte".

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Ya el lunes, el mercurio irá subiendo poco a poco, sobre todo en las máximas, puesto que las mínimas aún bajarán un poco más. En la ciudad de València, donde el domingo el termómetro no subirá de los 18 ºC, las mínimas se estancarán en los 10 ºC al inicio de la próxima semana.