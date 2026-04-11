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3 de julio de 2006

La tragedia del metro que conmocionó a España

Levante-EMV conmemora el veinte aniversario del accidente con una serie especial de reportajes que analizarán cada semana las circunstancias técnicas, judiciales, sociales y políticas de un siniestro que marcó la vida de un centenar de familias y supuso un antes y un después para la sociedad valenciana

Veinte años del accidente del metro de València: Levante-EMV recuerda la tragedia en un videopódcast especial

Veinte años del accidente del metro de València: Levante-EMV recuerda la tragedia en un videopódcast especial

Esteban San Canuto

Redacción Levante-EMV

València

Veinte años de una tragedia que conmocionó a todo un país. El próximo 3 de julio se cumplen dos décadas desde el fatal accidente ferroviario en el metro de València en el que perdieron la vida 43 personas y otras 47 resultaron heridas.

Levante-EMV comienza este fin de semana a publicar una serie de reportajes para conmemorar el aniversario la tragedia, analizar las circunstancias técnicas, judiciales, sociales y políticas de un siniestro y, sobre todo, recordar la perseverancia de las víctimas que no dejaron de luchar por lograr justicia y obtener respuestas.

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La exgerente de FGV, Marisa Gracia (fondo), comparece en la segunda comisión de investigación de las Corts, en presencia de las víctimas del metro a las que nunca recibió. / EFE/Juan Carlos Cárdenas

Cada fin de semana a partir de este domingo 12 de abril, la cabecera lanza una entrega de una serie de reportajes con toda la información, imágenes y análisis sobre la tragedia de la mano de Laura Ballester, periodista experta en el tema que siguió de cerca la lucha judicial y social de la Asociación de víctimas del metro 3 de julio de 2006 (Avm3j) a lo largo de los dieciséis años que duró. Reportajes en los que la periodista pone el foco en las circunstancias que rodearon el accidente, la larga lucha de las víctimas y todas las consecuencias políticas y técnicas que ha supuesto para el transporte valenciano.

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