Llorca muestra su faceta musical más 'rebelde'

El evento, el WOW 29 celebrado en el Roig Arena, ya era algo distinto a los que suele acudir como president Juanfran Pérez Llorca, pero si en algo mostró su 'rebeldía' este sábado no fue tanto por su presencia en una velada de MMA organizada por Ilia Topuria, sino que se dio en el aspecto musical. Porque además de exhibir en redes sociales las buenas migas hechas con el luchador formado en Alicante, Llorca presumió en su perfil de X de encontrarse con un cantante: Carlos Segarra, de Los Rebeldes.

"Un placer encontrarme ayer a Carlos Segarra, cantante de Los Rebeldes, en el #WOW29 organizado por @Topuriailia en el Roig Arena", escribió el jefe del Consell. La conexión entre ambos no viene, sin embargo, de los pasillos del pabellón valenciano sino de un elemento más local para Llorca, tal y como dejó claro en su post sonorizado a ritmo de 'Mediterráneo'. "Vecino de mi querida Finestrat y un artista que ha dejado huella en la historia del rock español", añadió en su publicación quien fuera alcalde de esta localidad una década hasta asumir el Ejecutivo autonómico.