La lluvia obliga a la Aemet a activar los avisos por fuertes precipitaciones con tormenta en la C. Valenciana: las zonas más afectadas y cuándo llegará lo peor

La lluvia y el barro ya ha hecho acto de aparición en Valencia y gran parte de la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advertía hace días de un cambio de tiempo que ya se ha producido y que aún tiene que ir a más, puesto que lo peor se espera para las próximas horas.

De hecho, la Aemet ha activado ya los avisos por fuertes precipitaciones que pueden llegar con tormentas y dejar importantes cantidades de agua en algunos puntos de la geografía valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha indicado qué zonas serán las más afectadas y cuándo se espera que llueva más.

Cuándo lloverá más y dónde en la C. Valenciana

Los pronósticos meteorológicos ya preveían que hoy domingo, 12 de abril, fuese una jornada de lluvias débiles y generalizadas que podían ir adquiriendo intensidad y fuerza conforme avanzasen las horas. Y así está siendo.

El día en València ciudad ha amanecido nublado y con ligeras precipitaciones caídas de madrugada que apenas habían mojado el suelo. Con el paso de la mañana, la situación se ha mantenido y, lejos de mejorar, la lluvia ha seguido cayendo de manera intermitente.

La previsión es que, "de cara a la noche, ganen intensidad, especialmente en el sur de Valencia y Alicante", tal como detalla el perfil de ValènciaWeather, especializado en el tiempo en Valencia. "En el resto" del territorio, agrega, "podrían volverse más persistentes".

La Agencia Estatal de Meteorología, por su parte, ha creado cuatro cuadrantes con otros tantos tramos horarios entre hoy domingo y mañana lunes, 13 de abril, en los que se especifica perfectamente la evolución de los chubascos.

La zona más afectada durante toda la jornada de este domingo y la del lunes es el sur de Valencia y norte de Alicante. No obstante, en algunos puntos, la intensidad de lluvia se espera que vaya creciendo conforme avancen las horas y que se prolongue hasta, al menos, la madrugada del lunes.

En las imágenes se aprecia cómo las nubes van barriendo poco a poco la Comunitat Valenciana, prácticamente afectada en su totalidad para las dos de la tarde de hoy domingo y ya con cantidades de agua más significativas entre las 14.00 y las 20.00 horas. A partir de ese momento y hasta las dos de la madrugada de mañana, las precipitaciones van retirándose del norte y se concentran en el sur de Valencia y Alicante.

El tiempo en València ciudad: qué dice la Aemet

De manera más concreta, en la ciudad de València, por ejemplo, donde esta pasada madrugada y esta mañana han caído ligeras e intermitentes precipitaciones, las lluvias más copiosas se anuncian a partir de las ocho de la tarde de hoy domingo y durante la madrugada del lunes, algo que confirma la previsión por horas para València realizada por la Agencia Estatal de Meteorología.

En este pronóstico, la Aemet señala que lloverá sobre todo a partir de las 20.00 horas, con chubascos que pueden adquirir cierta intensidad (sin ser especialmente abundantes) en plena madrugada.

Dado que aún queda polvo en suspensión en la atmósfera, las precipitaciones caídas en las últimas horas están dejando tras de sí un rastro de barro y suciedad sobre las superficies expuestas a las lluvia y que se aprecia especialmente en los vehículos aparcados en el exterior.

Previsión meteorológica por horas hecha para València por la Aemet: se espera lluvia hasta la madrugada de mañana lunes. / Aemet

Avisos meteorológicos vigentes en la C. Valenciana

En el interior y el litoral sur de Alicante, la Aemet ya ha activado los avisos amarillos por fuertes y persistentes chaparrones que pueden dejar más de 20 litros por metro cuadrado en una hora y descargar en forma de tormenta. Las alertas comenzarán a las nueve de la noche del domingo y se prolongará hasta las cinco de la madrugada.

También en la Comunitat Valenciana, aunque en el otro extremo, la Agencia Estatal de Meteorología pone en marcha los avisos amarillos por fuertes rachas de viento que pueden superar los 80 km/h. Será en la provincia de Castelló, que entre hoy domingo y mañana lunes, pasará a estar en preemergencia por esta situación motivada por vientos del noroeste.

En el norte de Castellón, los avisos amarillos comenzarán a las ocho de la tarde del domingo y finalizarán en la medianoche del lunes al martes 14 de abril. En el sur de la provincia, las alertas empiezan esta próxima medianoche y se extienden hasta las cinco de la tarde de mañana lunes, 13 de abril.