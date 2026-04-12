El periodista Gonzalo Sánchez publica su libro 'Hogar, dulce negocio' sobre los fondos buitre

De un tiempo a esta parte la vivienda no es solo un lugar de recogimiento y protección sino también un bien de especulación del que sacar provecho económico, lo que provoca que el dicho que podría decirse casi suspirando al sentarse en el sofá, "hogar, dulce hogar", haya añadido variantes. De ahí parte la investigación del periodista Gonzalo Sánchez, quien ha desarrollado toda su trayectoria en Levante-EMV, que da forma a "Hogar, dulce negocio", el último libro de la Institució Alfons el Magnànim de la Diputación de Valencia como resultado de la Beca Josep Torrent de la Unió de Periodistes Valencians.

La investigación de "Hogar, dulce negocio. Cómo los fondos de inversión devoran las ciudades" es un llamamiento a la acción urgente sobre la creciente desigualdad y la financiarización de la vida cotidiana donde los fondos buitres se erigen como los nuevos años de España, decidiendo quién derecho a un techo y quién queda relegado a la precariedad. El libro se presentará oficialmente en la Fira del Llibre de València el próximo domingo 10 de mayo en el Espai Brines.

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Gonzalo Sánchez es natural de Utiel y está graduado en Periodismo por la Universitat de València. Ha desarrollado su trayectoria en el periódico Levante-EMV donde ha destacado por escribir de temas sociales como la vivienda, reflejado en la obra publicada. Esta labor le ha llevado a ser premiado por Lambda por destapar el escándalo de las terapias de conversión en València y por el Injuve (Instituto de la Juventud) por un reportaje «Las cicatrices del trabajo doméstico».