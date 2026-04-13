Un libro califica de "Inquisición moderna" el caso contra Mónica Oltra

Un trabajo de final del Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional de la Universitat de València se ha convertido en un libro en el que su autora, Mari Carmen González Vidal, analiza el proceso de "guerra sucia judicial" que a su juicio ha sufrido la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra y señala que el 'lawfare' constituye una " Inquisición moderna".

Así lo explica a EFE González Vidal, autora de 'Lawfare, la guerra bruta judicial contra Mónica Oltra' (Rebel Edicions), una obra que llega a las librerías cuando la exdirigente valenciana acaba de anunciar, cuatro años después de su dimisión, su intención de volver a la política para ser la candidata de Compromís a la alcaldía de València.

Durante un año y medio, esta licenciada en Derecho y Criminología ha documentado un fenómeno que compara con "una nueva Inquisición", en la que las hogueras han sido sustituidas por "procesos interminables" y la tortura por una "sospecha sostenida", y del que considera que Oltra es "el caso paradigmático".

La fotografía de una camiseta con la cara de Oltra y el término procedente de 'law' (ley) y 'warfare' (guerra) ilustra la portada de esta publicación centrada en cómo "a través de los juzgados se quiere eliminar a determinadas figuras que son disidentes o que están en contra del status quo o del poder establecido", señala la autora.

La conclusión científica de esta investigación es que el proceso iniciado contra Oltra, del que aún no hay sentencia pues está pendiente de ser juzgada acusada de encubrir cuando era consellera de Igualdad los abusos de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat, es que es "un caso acreditado de lawfare".

González sostiene que Oltra es un ejemplo de esta "guerra jurídica que va en contra de lo que se ha votado en las urnas", que en su opinión comenzó cuando desde el Gobierno valenciano defendió la reversión de las privatizaciones sanitarias y la universalización de los servicios sociales, y siguió hasta que decidió dimitir.

Democracia resentida

Con este proceso, "la calidad de la democracia se ha visto resentida", asegura la autora, quien defiende que no se trata de un tema particular, sino de un asunto colectivo que afecta todos: "todos estamos perdiendo derechos, todos estamos perdiendo democracia" y hay que recuperarla.

Mari Carmen González Vidal, autora de un trabajo de final del Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia. / Manuel Bruque / EFE

"Yo, cuando estudié Derecho, pensaba que la justicia era democrática absolutamente, era una garantía absoluta", señala González, quien tras su investigación considera que la ciudadanía tiene que organizarse para volver a reclamar derechos en una democracia "que quizá no está en su mejor momento".

El libro también repasa casos de 'lawfare' en América Latina, como los que en opinión de la autora afectaron a Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales o Dilma Roussef, y alerta de que el verdadero problema de este proceso no es que alguien pueda ser juzgado sin indicios, sino que "una democracia lo pueda llegar a considerar normal".

Sobrevivir al 'lawfare'

González, que también es concejala de Cultura y Feminismo por Compromís en un pequeño pueblo valenciano, Casinos, reivindica que la figura de Oltra en el municipalismo ha sido" tan importante" que ha hecho que mujeres como ella estén hoy en política, y le agradece que se haya prestado a una entrevista, que recoge en el libro.

El libro hace hincapié en la vertiente de género del 'lawfare', ya que considera que se ha utilizado especialmente para neutralizar liderazgos femeninos e intentar "quitarse un poco de encima" a mujeres políticas que resultan "incómodas" para el sistema, y cita los casos de Ada Colau, Irene Montero o Victoria Rosell, además de la exdirigente de Compromís.

En opinión de la autora, la decisión de Oltra de "aceptar el reto" de su partido de volver a la primera línea de la política demuestra que "se puede sobrevivir" al 'lawfare': "El procedimiento ya la ha destrozado, pero ha renacido".

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Para González la judicialización de Mónica Oltra "se estudiará en las facultades de Derecho" y servirá para plantear en las aulas preguntas como "hasta qué punto puede resistir una democracia cuando el derecho deja de ser una garantía y se convierte en un arma".