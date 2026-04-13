Llorca reclama ante Puente la ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche y el "desbloqueo" del Corredor Mediterráneo

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado al Gobierno de España la "ampliación" del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y el "desbloqueo" de las obras del Corredor Mediterráneo, "especialmente" en "el tramo 4 entre Alicante y Murcia". Ante la presencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha apelado al "diálogo" y al "entendimiento" entre administraciones.

Así se ha expresado el jefe del Consell este lunes en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante, donde ha intervenido en el acto de presentación del proyecto del futuro Parque Central de la ciudad, en el que también han participado Puente y el alcalde de la capital alicantina, Luis Barcala.

El Parque Central de Alicante, más cerca que nunca. El Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento y la Generalitat han presentado este lunes en la capital de la provincia el diseño de la que está llamada a ser la actuación urbanística más transformadora en la historia reciente de la ciudad. El proyecto pactado por las distintas administraciones da respuesta, además, a una de sus grandes incógnitas: el futuro del actual trazado ferroviario. Finalmente, la solución escogida pasa por un soterramiento "a medias", con algunos tramos a cielo abierto en la parte más próxima a la estación, pero que estarán integrados en el conjunto de la zona verde y presentarán media decena de pasos peatonales para garantizar la conexión entre los barrios.

El Parque Central, pendiente desde hace décadas, es una de las principales reivindicaciones históricas de la ciudadanía alicantina, con la que se busca completar el desarrollo de un sector que ocupa más de dos kilómetros lineales, desde el centro de la ciudad hasta la Vía Parque. Además, su construcción supondría también "tejer" de una vez por todas la brecha que separa zonas como Benalúa y San Blas. Para ello, el Gobierno de España (PSOE), el autonómico (PP) y el local (PP) se han puesto de acuerdo (de forma insólita, dado el momento de polarización política que atraviesa el conjunto del país) para impulsar el proyecto que permita completar un gran hueco en blanco en el urbanismo alicantino.

De acuerdo con la presentación, que se ha llevado a cabo este lunes en el Ayuntamiento de Alicante, el parque integrará la actual estructura ferroviaria en un entorno paisajístico, ocultando las vías del tren mediante una extensión del actual canal soterrado de unos 150 metros en la zona central del parque y a través de un soterramiento parcial a medida que la zona verde se aproxima a su extremo este, junto a la actual estación de Alicante-Terminal. En dicha zona, las vías se mantienen en su cota actual, pero pasan a estar cubiertas por el parque en una configuración que combinará cuatro vacíos, en los que se dejan las vías a cielo abierto y se permite contemplar la circulación de los trenes desde las áreas ajardinadas, con grandes pasos peatonales (hasta cinco, según los primeros diseños) para facilitar la conexión entre barrios cada pocos metros.

De esta manera, se cumplen las intenciones del ministerio (como ya publicó INFORMACIÓN) de optar por una "integración" blanda, en vez de por un soterramiento completo, para reducir costes y plazos de ejecución, del mismo modo que se ha emprendido en ciudades como Granada desde que Óscar Puente tomó la cartera de Transportes. Además, el diseño también coincide con el "semisoterramiento" anunciado por el alcalde, Luis Barcala, del que tuvo que desdecirse ante el revuelo generado para asegurar que "la continuidad del Parque Central está garantizada".

Más detalles: viviendas, tráfico, Puente Rojo...

Con todo, el desarrollo de la zona no solo permitirá la creación de un gran pulmón verde del que se beneficiarán cerca de una decena de barrios de Alicante, también supondrá el desbloqueo del desarrollo urbanístico de un área en la que se proyectan viviendas (se anunciaron unas 1.400, con cerca del 30 % de protección pública), la reordenación del tráfico de la zona, la creación de nuevas áreas comerciales... Hasta completar siete ejes sobre los que pivota la propuesta de las distintas administraciones implicadas.

En este sentido, de acuerdo con los diseños presentados este lunes, está previsto que las zonas residenciales (unos 220.000 metros cuadrados de terreno edificable) se trasladen hacia el extremo oeste, situándose a ambos extremos de la parte ajardinada, junto al PAU 1 y Ciudad de Asís, evitando así la comprensión del parque. En cuanto al tráfico, en la línea de lo manifestado por los vecinos en la consulta pública impulsada por el Ayuntamiento, se apuesta por un recorrido perimetral en torno al conjunto de la actuación, sin que el paso de vehículos atraviese el parque en ningún momento.

También se proyecta la conservación del Puente Rojo, como un icono relevante y muy valorada por los residentes del entorno, manteniendo su estructura central, pero eliminando ambos extremos, para evitar que actúen como una barrera dentro de la zona verde. A su vez, se opta por recuperar la imagen original de la estación ferroviaria, con su fachada neoclásica semejante a la del Teatro Principal, en un intento de poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad.

Frente a la conservación y recuperación de elementos preexistentes, también se espera incorporar al entorno nuevos usos, con la apertura de espacios comerciales en el extremo del parque situado junto a la estación.

Un hecho "histórico"

Durante la presentación, el alcalde Luis Barcala ha celebrado que el futuro Parque Central supondrá la creación de 200.000 metros cuadrados de espacio público de uso peatonal. "Será una gran superficie verde continua, desde la Vía Parque hasta la plaza de la Estrella, de 2.100 metros de largo", ha anunciado el dirigente popular.

En su discurso, el regidor también ha destacado que se incorporarán dotaciones "frente a Ciudad de Asís y La Florida, donde se entiende que son más necesarias" y que se creará "un gran nodo de transporte formado por la estación de ferrocarril, la Estación Central del TRAM, la estación de autobuses y la parada de taxis".

Por su parte, el ministro Óscar Puente ha recordado que "son más de 30 años los que llevan los vecinos conviviendo con una playa de vías que parte la ciudad en dos" y que, en 2003, la sociedad Avant (ministerio, Ayuntamiento y Generalitat) planteó una solución de casi 900 millones de euros "con una complejidad técnica enorme". El titular de Transportes destaca que "el empujón final se dio a partir de 2021 y en mayo de 2025 se llegó a una solución óptima desde el punto de vista técnico, económico y urbanístico con una inversión de 420 millones, mucho más realista".

El dirigente socialista cree que el proyecto "ofrece un resultado urbano excelente" y que "cubre las expectativas de todas las partes", aunque incide en que lo presentado este lunes "es una idea" que debe plasmarse en un futuro proyecto, por lo que todavía hay margen para la participación ciudadana y la introducción de posibles cambios.

Próximo paso: un convenio con importes y plazos

Ahora, según ha avanzado Puente, los trámites pasan por la firma de un convenio entre los distintos gobiernos implicados, para que el anuncio de este lunes "no sea un brindis al sol". En dicho acuerdo, "irá cuantificada y temporalizada la inversión año a año, con las aportaciones de las administraciones y un cronograma de obras", de acuerdo con las explicaciones del ministro.

El socialista, que mantiene un estrecho vínculo personal con Alicante, ha agradecido la colaboración y participación de los vecinos, al mismo tiempo que ha asegurado que terminará disfrutando del Parque Central como un residente más cuando termine su paso por la política.

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Finalmente, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto en valor "la política útil" que representa el acuerdo a tres bandas para este proyecto histórico. El dirigente del PP ha aprovechado la ocasión para reivindicar más infraestructuras para la ciudad y la provincia, como la Variante de Torrellano. "Tenemos que abrir una nueva vía de comunicación, que hoy sirva como ejemplo", ha añadido.