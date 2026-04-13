Maltratada, con 5 hijas y a 24 horas de quedarse en la calle en València: "Mi única opción es un piso social"

En el barrio de Patraix la conocen como la "chica de las cinco niñas" porque va con sus hijas a todas partes. Lo que no sabe es adónde irá con ellas el próximo martes, 14 de abril, cuando se ejecute el desahucio que ha paralizado en dos ocasiones. Su exmarido, del que se separó hace 6 meses tras denunciarle por maltrato continuado, generó un "pufo" en la vivienda al que la mujer no puede hacer frente. De hecho, desde que es ella la que controla el dinero que cobra por el Ingreso Mínimo Vital (IMV) tiene claro que su única alternativa es una vivienda social mientras se forma para trabajar como auxiliar de medicina estética para conseguir un trabajo que la saque del agujero en el que lleva años metida. Pero no hay manera.

Gloria con sus cinco hijas de 13, 8, 7 y las gemelas de 4 años. / Celeste

En los Servicios Sociales municipales le indican que no hay vivienda disponible. Sin embargo, ella está fuera del mercado libre por diferentes motivos: carece de nómina (los caseros rechazan los alquileres a pensionistas y personas que cobren rentas mínimas), tiene cinco menores a cargo y es negra, algo a lo que ella no hace referencia en la entrevista pero que es un escollo a la hora de acceder a la vivienda, tal y como denuncian colectivos de personas vulnerables.

"Llevo meses advirtiendo de que esto iba a pasar, pero me dicen que ya me dirán que hacen con nosotras cuando nos veamos en la calle. Yo no sé, de verdad, cómo hacen las cosas de esta manera. Tengo cinco niñas pequeñas así que no me voy a ir con ellas a un albergue, donde se comparte espacio a saber con quién. Tampoco voy a dormir alejada de mis hijas mayores, no las voy a dejar solas, ni en una habitación aparte con 13, 8 y 7 años. Si mi caso no es prioritario ¿cuál es? Hace 6 meses dije basta y denuncié a mi exmarido tras una vida de maltrato. Una vida entera. Empecé con él con 20 años y tengo 36. Él me dobla la edad y nunca me dejó estudiar, ni trabajar. Solo criar. Me alejó de todo y de todos, me aisló. No podía ni ir al parque con las niñas. Yo me ocupaba de todo y él disponía del IMV y lo invertía, me decía. He tenido que pagar deudas por todo el barrio. Ahora lo veo claro y estoy estudiando para conseguir un buen trabajo y poder encargarme de mis hijas. Esto es temporal pero necesito ayuda", explica la mujer, natural de Ecuador pero que vive en Valencia desde que era pequeña.

Gloria está a la espera de los dos juicios: el penal, por maltrato y el civil, donde se establecerán las medidas tras la separación. "Ninguno de los dos se ha podido celebrar porque el hombre no se ha presentado. Uno lo tengo el 28 de abril y el otro el 20 de mayo. De todas formas como medidas cauteares el padre debería ingresar 180 euros al mes por cada niña y no ha pagado ni un euro", explica la mujer.

En la casa, las niñas no paran quietas. Gloria lo ha desmontado todo y ha alquilado un trastero con sus cosas. El sofá lo dejará porque "no tengo donde meterlo". La nevera la desconectará 24 horas antes del desahucio para poder meterla en el trastero porque tiene claro que "de esta casa tengo que salir el martes. No puedo pagarla, son 700 euros al mes. He mirado alquileres y está todo imposible, además nadie alquila sin nómina. Mi única solución es una vivienda social. Llevo apuntada en la Evha 5 años y he ido renovando mi solucitud cada año. Ahora que hemos salido del pozo necesitamos ayuda".

Abrir los ojos y salir "del agujero"

Gloria echa la vista atrás y no entiende cómo ha podido soportar una vida de maltrato. Asegura que le "abrió los ojos" ver cómo el padre comenzaba a tratar a su hija mayor como a ella. "Cuando vi que insultaba a mi hija mayor como a mi... entendí que debía salir de aquí. El día que tomé la decisión fue un día que estaba con una de mis pequeñas en el hospital porque la niña tenía neumonía. No me daba tiempo de ir al colegio a por las mayores y le dije que fuera él. Ni te imaginas cómo se puso y todo lo que me dijo. Y sí, fui a por mis hijas al colegio pero le dije que se fuera y llame a la policía y al 016. Se fue de casa y ahí empecé mi nueva vida. Tengo claro lo que tengo que hacer, pero necesito ayuda. Son cino niñas y son pequeñas", explica.

Noticias relacionadas

Las tres hijas más mayores saben lo que ocurre, aunque su madre no habla delante de ellas. Las pequeñas son gemelas y su energía lo envuelve mientras ríen ajenas a la agonía que viven su madre y sus hermanas. "Tengo el certificado de víctima de violencia de género. Este hombre me anuló durante años, pero tengo 36 años y estoy decidida a salir adelante por mis hijas. Ellas son mi vida y lo que necesito es un hogar para nosotras, un piso socila que pueda pagar mientras rehago mi vida. Yo no quiero vivir de ayudas toda la vida. Espero, de verdad, que la Administración me ayude", concluye, con el alma encogida ante un martes marcado en el calendario que se muestra como un abismo en su vida y en la de cinco niñas pequeñas.