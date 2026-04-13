El PSPV aprieta al Consell para evitar a los alcaldes bloquear mociones de censura

En marzo de 2025, Diana Morant fijó el que sería hoja de ruta y lema para el PSPV los siguientes meses: "Volem votar". La reivindicación fue el leitmotiv de los socialistas hasta que se materializó la sustitución de Juanfran Pérez Llorca por Carlos Mazón, lo que obligó al partido a variar su estrategia ante la imposibilidad de la demanda. Claro que en San Fulgencio y l’Alqueria d’Asnar, dos localidades alicantinas de casi 10.000 y 600 habitanes respectivamente, la reclamación sigue vigente con un añadido: "Volem votar... la moción de censura", una petición que ha llegado a las Corts.

Ambos municipios viven una situación insólita: cuentan con un alcalde que no solo se ha quedado en minoría, sino que tienen sendas mociones de censura en contra con visos de salir adelante y que, sin embargo, llevan meses bloqueadas por los consistorios afectados. De ahí que el PSPV, firmante en ambos casos de la petición del cambio de la vara de mando en ambos consistorios, haya llevado esta situación al parlamento valenciano exigiendo a la Generalitat Valenciana que utilice sus competencias en material local para desencajar la situación.

En concreto, según un comunicado emitido por la formación, el grupo socialista ha presentado una proposición no de ley para exigir al Consell que actúe frente a los bloqueos en la tramitación de mociones de censura en ayuntamientos valencianos y garantice el respeto a las mayorías democráticas. En este sentido, el diputado socialista Ernest Blanch ha advertido de que “estamos ante una situación muy grave para la democracia local valenciana”, y ha denunciado que “se están utilizando excusas, obstáculos y maniobras para impedir que mayorías democráticas puedan votar y decidir con normalidad”.

Blanch ha sido especialmente contundente al reclamar que la Generalitat disponga de mecanismos eficaces para actuar: “es necesario establecer una vía exprés que permita intervenir cuando se produzcan bloqueos ilegales y garantizar que ningún alcalde pueda mantenerse en el cargo vulnerando la ley y las mayorías democráticas”. El diputado socialista ha criticado duramente la inacción del Consell y ha señalado que la Generalitat de Juanfran Pérez Llorca "no está haciendo absolutamente nada, y esto es intolerable”.

José María Ballester, alcalde de San Fulgencio / Levante-EMV

En este sentido, ha recordado que la administración autonómica “tiene competencias en administración local, cuenta con una dirección general específica y dispone de instrumentos para ayudar a desbloquear estos problemas”. “Lo que ocurre es que el Partido Popular, cuando toca defender la legalidad democrática, desaparece”, ha añadido Blanch, quien ha denunciado que “cuando les interesa quieren todas las competencias, pero cuando toca ejercerlas para garantizar la transparencia, la neutralidad institucional y el respeto a las mayorías, callan y miran hacia otro lado”.

La iniciativa presentada en las Corts plantea, entre otras medidas, la elaboración en un plazo máximo de tres meses de un protocolo autonómico que garantice la correcta tramitación de las mociones de censura, la activación urgente de mecanismos administrativos para evitar bloqueos por vacantes en puestos clave y el uso de las herramientas legales de control e impugnación cuando se vulnera la legalidad. Asimismo, los socialistas reclaman que la Generalitat actúe con diligencia para garantizar que los plenos municipales se celebren y que las mayorías puedan expresarse conforme a derecho.

Criterio de la Fiscalía

La situación más compleja es la de San Fulgencio que ha llegado hasta los tribunales. En este sentido, los socialistas subrayan la contundencia del posicionamiento de la Fiscalía de Área de Elche-Orihuela que se ha opuesto al recurso presentado por el Ayuntamiento gobernado por el PP. El Ministerio Fiscal considera que dicho recurso “carece de la más mínima lógica jurídica” y se basa en interpretaciones forzadas ajenas a la legislación electoral vigente.

Asimismo, la Fiscalía es especialmente clara al señalar que la actuación municipal fue “arbitraria” y sin fundamento legal, y que la inadmisión de la moción de censura vulneró derechos fundamentales de participación política. Además, advierte de que el recurso tiene un carácter meramente dilatorio y contribuye a “perpetuar” un gobierno municipal que no cuenta con la mayoría legal necesaria.

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Finalmente, Blanch ha defendido la iniciativa socialista y ha lanzado un mensaje directo: “ya está bien de bloqueos, de trampas y de juego sucio. Si existe una mayoría legal, se tiene que dejar votar”. “Defender la autonomía local también es garantizar que los ayuntamientos funcionen democráticamente. La democracia local no puede seguir secuestrada por la inacción cómplice del Partido Popular”, ha concluido.