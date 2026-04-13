Dos referentes de Vox Alicante, de viaje a la Cruz de los Caídos

Pocas cosas más habituales en el regreso al trabajo tras las vacaciones que la de contar (y de paso, presumir) dónde se ha ido de viaje. Hay quien contará su escapada a la playa, quien lo destacará su estancia en alguna capital europea, París, Londres o Berlín, y después estarán Ana Vega y Mario Ortolá, diputada en las Corts y concejal en Alicante respectivamente por Vox, quienes en la explicación de su salida pascuera hablarán de su paso por el Valle de Cuelgamuros para ver la llamada Cruz de los Caídos.

Vega y Ortolá han aprovechado los días de asueto para pasar por el monumento franquista, una visita de la que han dejado constancia en sus redes sociales. La primera, síndica adjunta de los voxistas en las Corts, subió a su Facebook una fotografía de la cruz desde la autovía. "¡Viva Cristo Rey!", escribió. De más cerca era la foto subida por su pareja, Ortolá, edil en Alicante donde fue hasta 2024 portavoz del partido, quien publicó: "A los pies de la Santa Cruz. La más grande. Para unir a todos los españoles bajo ella".