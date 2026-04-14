Los ayuntamientos vacían en 50 millones las facturas de sus cajones en dos años

A final de 2023, todas las facturas que los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana habían recibido, pero que estaban sin tramitar ocupaban tres cajones. A final de 2025, estas mismas obligaciones ocupaban dos. Es la explicación gráfica y rápida a la realidad que muestra el último saldo de la cuenta 413, “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", conocida más comúnmente como las "facturas en los cajones", aquellas cuya prestación ya se ha recibido, de la que se sabe su coste, pero que no están incorporadas al presupuesto ni mucho menos se han pagado.

La cifra la ofrece el Ministerio de Hacienda con datos del cuarto trimestre de 2025. En total, los 542 consistorios que componen el entramado municipal valenciano han terminado el último trimestre del año con 88,9 millones de euros en facturas sin reconocer, lo dicho: servicios ya prestados, desde compra de material a actividades subcontratadas, pero que ni siquiera se han incorporado a los presupuestos para llevar a cabo su abono. La cuantía, unos 16 euros por vecino, no es la menor de la serie de cada trimestre del último quinquenio, pero sí es la más baja si se miran solo los últimos trimestres, cuando de normal la gestión del año tira hacia arriba.

De hecho, los 88,9 millones que se acumulan al final del cuarto trimestre de 2025 son 50 millones menos de los que había en el último trimestre de 2023, año de cambio político en varios consistorios. En ese momento, los ayuntamientos acumulaban 134 millones en facturas en los cajones, lo que supone que en dos años haya habido un descenso del 32,9 % en el coste pendiente de estos servicios prestados sin pagar. O lo que es lo mismo, si la cuantía se repartiera en facturas de igual coste, donde en 2023 había tres cajones llenos, en el cuarto trimestre de 2025 habría dos.

La cifra de 2025, no obstante, es muy posible que tenga un pequeño repunte durante la liquidación de los presupuestos como ha ocurrido en los anteriores ejercicios. Si bien, la situación de este año parece más favorable a la hora de atender las obligaciones pendientes porque a diferencia de lo que ocurre otros años, cuando el suceder de trimestre engorda los cajones de las facturas, en 2025 ha sido al contrario y va descendiendo: 125 millones en el primer trimestre; 110 en el segundo, 102 en el tercero y los 88,9 en el cuarto.

Imagen de las oficinas municipales en Vila-real, imagen de archivo. / Miguel Agost

Entre los motivos que podrían explicar esta situación está el propio avance de la economía que está permitiendo a los consistorios tener superávits de manera generalizada. De hecho, según la información de Hacienda sobre la ejecución de los presupuestos, en este 2025 el total de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana logró 11.128 millones en ingresos mientras que el montante global de gasto ascendió a 11.089 millones, una diferencia de 100 millones positiva que muestra la situación positiva general de las arcas locales.

Situaciones desiguales

Claro que cada ayuntamiento es un mundo y su situación financiera un laberinto con su propio mapa. En este sentido, la que más cuantía acumula de facturas en los cajones a final de 2025 es Vila-real, con 8,7 millones, pese a ser la decimoquinta localidad con más población. De hecho, al contrario que la tendencia general, los 8,7 millones son un 50 % más que los 5,5 millones que conformaban la deuda municipal a final de 2023 y casi el doble a los 4,7 millones del último trimestre de 2024. Es más, por habitante la cuenta 413 es diez veces superior, 164 euros por persona.

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La siguiente en esa clasificación es València, la ciudad más poblada y con mayor presupuesto. De esta hay una caída según los datos de Hacienda de 26,6 millones a final de 2023 a 6 millones en el cuarto trimestre del año. Esta es la cifra más baja desde la liquidación de 2021 y deja las facturas pendientes de reconocerse a poco más de 7 euros, la mitad que la media autonómica. En las otras dos capitales provinciales, Alicante, en el puesto 11, tiene 1,7 millones de facturas en el cajón, con una media de 4 euros por habitante, mientras Castelló, superando la cincuentena en la tabla, está en el medio millón de euros, con un saldo de la cuenta 413 de 2,7 euros por persona.