Las Corts debate en el Día de la República qué hacer con los vestigios franquistas

Día de la República y en las Corts el debate se fija en la memoria democrática. Casualidad o causalidad, Vox ha elegido este 14 de abril para debatir su Proposición No de Ley en la que reclama al Consell promover "las medidas necesarias para evitar la destrucción, retirada o eliminación de edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en aplicación de la ley de Concordia de la Comunitat Valenciana". O lo que es lo mismo: ir contra la ley estatal y proteger los vestigios franquistas.

La petición de los voxistas será uno de los puntos donde el PP deberá mojarse. Su voto será decisivo para que salga adelante, o no, una moción que se apoya en la norma que ambas formaciones sacaron adelante en julio de 2024, la ley de Concordia, cuando todavía eran compañeros en el Gobierno valenciano y no solo aliados parlamentarios y hoy recurrida al Constitucional. La PNL no tiene efectos legales inmediatos, pero supone un mandato al Ejecutivo autonómico de qué hacer con aquellos elementos erigidos en tiempos del franquismo.

En este sentido, el deseo de Vox, y en eso se basa su proposición, es proteger todo aquel vestigio erigidio en la dictadura al considerarlo parte del "patrimonio histórico nacional". Esto supondría ir en contra de la ley estatal de Memoria democrática que dispone "la obligatoria retirada o eliminación" de aquellos elementos que sean "contrarios a la memoria democrática". No obstante, la ley autonómica que aprobaron PP y Vox sí abre la puerta a que se mantengan.

Uno de los elementos afectados serían aquellas cruces "a los caídos" que se levantaron tras el triunfo del golpe de Estado en recuerdo de quienes lucharon en el bando fascista contra el sistema político instaurado un 14 de abril de 1931. Una de ellas, por ejemplo, es la cruz del Paseo de Germanías —la antigua Cruz de los Caídos— en Elx que populares y voxistas declararon Bien de Relevancia Local (BRL) en el consistorio. Ahora, los de Santiago Abascal quieren ir más allá y reclaman "impulsar los trámites administrativos pertinentes para declarar de interés cultural los bienes que pudieran verse afectados por la Ley de Memoria Democrática".

Decreto-ley, Trump y Jaume I

La moción de los voxistas será el quinto punto de la jornada de este pleno, adelantado un día por la romería de la Santa Faz del jueves. Este empezará con el debate para la convalidación del decreto ley del Consell que amplía a este ejercicio las ayudas fiscales a los afectados del incendio del edificio de Campanar por compra de vivienda para sustituir a las destruidas por el fuego, que en principio se iban a aplicar en 2024 y 2025.

Ese mismo decreto ley, que se votará el miércoles después de la sesión de control al president Juanfran Pérez Llorca, también modifica la regulación del tramo autonómico del IRPF para incluir una bonificación fiscal del cien por cien en las transmisiones de explotaciones de ganadería extensiva, con el fin de favorecer su transmisión y el relevo generacional.

A continuación, el PP defenderá una propuesta para respaldar la declaración de 2026 como Año conmemorativo de Jaume I, tras lo que los socialistas plantearán la suspensión cautelar de las subvenciones a la Cámara de Comercio de Alicante mientras su presidente, Carlos Baño, esté afectado por una investigación judicial.

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Por su parte, Compromís llevará al pleno una iniciativa para instar al Consell "a condenar la ilegalidad internacional que supone la amenaza directa llevada a cabo por el gobierno de los Estados Unidos del presidente Donald Trump y su administración en países terceros para apropiarse de sus recursos naturales".