El Gobierno autoriza un contrato de 17 millones para mejorar la señalización en las Cercanías de València y el canal de acceso

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif Alta Velocidad (AV) y con un valor estimado de 16.989.149,3 euros, un nuevo contrato en la construcción del canal de acceso (el soterramiento de todas las vías de alta velocidad de entrara por el sur a la Estación del Norte y la futura Estación Central). El contrato comprende, según explican fuentes del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, "las instalaciones de señalización, telecomunicaciones, energía y videovigilancia del nuevo acceso ferroviario de la estación de València Joaquín Sorolla, fundamentales en el futuro esquema de explotación técnica de la terminal" y de la red arterial ferroviaria de València.

Los trabajos incluyen adaptar las estas instalaciones decontrol, mando y señalización a las fases provisionales previstas durante las obras del canal de acceso, así como a su situación definitiva. Las obras del canal de acceso comenzaron oficialmente el 9 de febrero de 2023 y esta infraestructura ferroviaria que beneficiará a la alta velocidad y las Cercanías tendrá un coste de 443 millones de euros y 51 meses de ejecución (más de cuatro años).

El nuevo contrato de casi 17 millones "abarca la instalación denuevos elementos asociados a los sistemas de regulación del tráfico, adecua el hardware y software de diferentes enclavamientos (instalaciones que permiten configurar las rutas de los trenes mediante el accionamiento de señales y otros elementos de la infraestructura ferroviaria) ubicados en el entorno de las estaciones de València Nord, Joaquín Sorolla, la Font de Sant Lluís, Sant Isidre y Alfafar a la nueva configuración.

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Entre otros elementos y dispositivos, la actuación incluye "el despliegue de sistemas de protección al tren (contadores de ejes, (un sistema que cuenta las ruedas o ejes que entran en un tramo de vía e impide ocuparlo hasta que el tren sale de él), señalización lateral con focos de tecnología LED, conexiones para la distribución de cables de señalización, aparatos de vía, cartelones y pantallas fijas de información, accionamientos electrohidráulicos, ampliación y modificación de la red de cableado para las instalaciones de seguridad", señalan fuentes del Ministerio de Transportes. La actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo Conectar Europa de la Unión Europea (CEF).