Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Begoña GómezCaso KoldoRobo en ValènciaFestividad San Vicente FerrerCantante FranciscoBarracas de ValènciaTeatro EscalanteAbusos sexuales TorrentPrecio chalet Xàbia
instagramlinkedin

El Gobierno autoriza un contrato de 17 millones para mejorar la señalización en las Cercanías de València y el canal de acceso

El contrato actualizará la señalización en las estaciones de València Nord, Joaquín Sorolla, Font de Sant Lluís, Alfafar y Sant Isidre

Obras de soterramiento de las vías de entrada al sur de la ciudad, el canal de acceso, con las Cercanías desviadas (a la izquierda de la imagen).

Obras de soterramiento de las vías de entrada al sur de la ciudad, el canal de acceso, con las Cercanías desviadas (a la izquierda de la imagen). / José Manuel López

L. B.

València

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif Alta Velocidad (AV) y con un valor estimado de 16.989.149,3 euros, un nuevo contrato en la construcción del canal de acceso (el soterramiento de todas las vías de alta velocidad de entrara por el sur a la Estación del Norte y la futura Estación Central). El contrato comprende, según explican fuentes del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, "las instalaciones de señalización, telecomunicaciones, energía y videovigilancia del nuevo acceso ferroviario de la estación de València Joaquín Sorolla, fundamentales en el futuro esquema de explotación técnica de la terminal" y de la red arterial ferroviaria de València.

Los trabajos incluyen adaptar las estas instalaciones decontrol, mando y señalización a las fases provisionales previstas durante las obras del canal de acceso, así como a su situación definitiva. Las obras del canal de acceso comenzaron oficialmente el 9 de febrero de 2023 y esta infraestructura ferroviaria que beneficiará a la alta velocidad y las Cercanías tendrá un coste de 443 millones de euros y 51 meses de ejecución (más de cuatro años).

El nuevo contrato de casi 17 millones "abarca la instalación denuevos elementos asociados a los sistemas de regulación del tráfico, adecua el hardware y software de diferentes enclavamientos (instalaciones que permiten configurar las rutas de los trenes mediante el accionamiento de señales y otros elementos de la infraestructura ferroviaria) ubicados en el entorno de las estaciones de València Nord, Joaquín Sorolla, la Font de Sant Lluís, Sant Isidre y Alfafar a la nueva configuración.

Noticias relacionadas

Entre otros elementos y dispositivos, la actuación incluye "el despliegue de sistemas de protección al tren (contadores de ejes, (un sistema que cuenta las ruedas o ejes que entran en un tramo de vía e impide ocuparlo hasta que el tren sale de él), señalización lateral con focos de tecnología LED, conexiones para la distribución de cables de señalización, aparatos de vía, cartelones y pantallas fijas de información, accionamientos electrohidráulicos, ampliación y modificación de la red de cableado para las instalaciones de seguridad", señalan fuentes del Ministerio de Transportes. La actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo Conectar Europa de la Unión Europea (CEF).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Cullera cancela una orquesta tras no superar los controles de seguridad
  2. Morante de la Puebla y Roca Rey, figuras del toreo, protagonizarán las corridas de la Feria de Abril en À Punt
  3. Un fondo francés, tras la compra del mítico Escalante por 3 millones de euros
  4. Una nueva Pérez Galdós aflora entre zanjas y dudas vecinales por los plazos
  5. De descorchar cava a pasear un ataud: así se festejó el descenso del Valencia CF a Segunda División
  6. Las navieras desconfían del alto el fuego en un Estrecho colapsado de buques
  7. Las últimas barracas de l'Horta de València
  8. La pirotecnia da la bienvenida al día de Sant Vicent Ferrer de València. Programa de actos del lunes 13

El 93% de la ciudadanía de Riba-roja valora de forma positiva o favorable el servicio de agua que presta Veolia

El 93% de la ciudadanía de Riba-roja valora de forma positiva o favorable el servicio de agua que presta Veolia

PP y Vox se alían para exigir en las Corts la protección de los vestigios franquistas

PP y Vox se alían para exigir en las Corts la protección de los vestigios franquistas

El Gobierno autoriza un contrato de 17 millones para mejorar la señalización en las Cercanías de València y el canal de acceso

El Gobierno autoriza un contrato de 17 millones para mejorar la señalización en las Cercanías de València y el canal de acceso

El PP se enmienda sobre el 25 d'Abril y rechaza celebrar el Día de las Corts

La Feria de Empleo de la UPV convoca a 225 empresas, una cifra récord

La Feria de Empleo de la UPV convoca a 225 empresas, una cifra récord

Un jefe de la UME declaró que "todo el mundo" en el Cecopi supo del caos en el Poyo una hora antes del ES Alert

Un jefe de la UME declaró que "todo el mundo" en el Cecopi supo del caos en el Poyo una hora antes del ES Alert

Las Corts debate en el Día de la República qué hacer con los vestigios franquistas

Las Corts debate en el Día de la República qué hacer con los vestigios franquistas

Un accidente en la A-7 y varios kilómetros de retenciones complican la circulación en el primer día de vuelta al cole tras las vacaciones de Pascua

Un accidente en la A-7 y varios kilómetros de retenciones complican la circulación en el primer día de vuelta al cole tras las vacaciones de Pascua
Tracking Pixel Contents