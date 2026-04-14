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Enguix pide al Consell fondos para el banco de ADN: “La Diputación destina 2 millones a la memoria histórica, pero somos los únicos"

La Vicepresidenta y diputada de Memoria Democrática, Natalia Enguix, afirma que "la exhumación, la localización y la identificación de las víctimas requiere de voluntad política, de recursos y de continuidad en el tiempo"

Natalia Enguix viista el conocido como el &quot;paredón&quot; de Paterna.

Natalia Enguix viista el conocido como el "paredón" de Paterna. / Levante-EMV

Mónica Ros

Mónica Ros

València

La exhumación, la localización y la identificación de las víctimas requiere de voluntad política, de recursos y de continuidad en el tiempo. Sin ese soporte institucional y necesario, muchas familias continúan esperando. Estoy hablando de Fisabio”, aseguró la Vicepresidenta de la Diputación de Valencia y diputada de Memoria Democrática, Natalia Enguix, presente en el acto de entrega de los restos del estanquero de Ontinyent y del alcalde de Canet a sus seres queridos, 88 años después de ser fusilados por el franquismo.

Enguix hacía referencia así a la noticia publicada en Levante-EMV que denunciaba los recortes presupuestarios de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica (Fisabio), que lastran las pruebas de ADN de las víctimas y de sus familiares y que son la clave para la identificación de los restos exhumados.

De hecho, existen restos exhumados que aún precisan de esas pruebas de ADN para seguir con las identificaciones. Por eso, Enguix no dudó en reclamar “que Fisabio haga su trabajo y continúe con el soporte institucional y económico para que cada vez sean más los familiares que consigan identificar a sus seres queridos y se les pueda hacer un reconocimiento digno”.

Solo destina fondos la Diputación

De hecho, las actuaciones que se llevan a cabo en la Comunitat Valenciana en memoria histórica son gracias a los 2 millones de euros que la Diputación de Valencia que es la única administración dispuesta a financiar estas actuaciones. Y no paran.

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Así, entre las últimas actuaciones destaca desde la ayuda concedida a la Agrupación de Familiares de Víctimas del Franquismo de la Fosa Común número 21 de Paterna para la ejecución del proyecto de localización, excavación y exhumación de restos de víctimas gracias a 55.902 euros de subvención; hasta el convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Llíria para "la realización de una campaña de localización, excavación, exhumación y estudio antropológico de víctimas del franquismo, inhumadas en el cementerio municipal de Llíria; pasando por la segunda edición del premio ‘María la Jabalina’, que incentiva a jóvenes investigadores que aporten una nueva visión de la Memoria, con trabajos que pueden presentarse hasta el 15 de septiembre de 2026 en la sede electrónica de la Diputación.

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