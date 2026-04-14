La Feria de Empleo de la UPV convoca a 225 empresas, una cifra récord

La Feria de Empleo de la Universitat Politècnica de València se ha convertido en el mayor foro de empleo universitario de toda España. Si en su pasada edición participaron 215 empresas, en esta se ha convocado a un total de 225 compañías en el Campus de Vera de la UPV para el encuentro, que será los próximos 6 y 7 de mayo.

Desde la institución académica destacan que es la primera vez en la historia del sistema universitario español que una feria de empleo logra reunir a 225 empresas de primer nivel, con lo que, destacan, se superan las cifras de cualquier otra institución pública o privada del país. Aunque se celebra en esta universidad valenciana, la feria también está abierta para estudiantes o titulados universitarios de toda España, de otras universidades.

La cita tendrá lugar de 10:00 a 18:00 horas en los Jardines Nexus del campus de Vera. Antes de estos días, el Servicio Integrado de Empleo (SIE) ha organizado actividades previas los días 21, 22 y 23 de abril, que incluyen revisión de currículums, análisis de huella digital y laboratorios de entrevistas para los que quieran participar en este encuentro de empleo.

Feria de Empleo de la UPV en su edición de 2025 / Daniel Tortajada / LEV

2025: más de 41.000 currículums recogidos

Durante la edición anterior, la de 2025, en el foro se recogieron más de 41.000 currículums, con un 95% de empresas participantes interesadas en repetir la experiencia.

Según el último Informe de Empleabilidad del Observatorio de Empleo de la UPV, más del 40% de sus titulados consigue trabajo nada más acabar sus estudios, y al año, la cifra roza el 80% (78,73%). A los cinco años, la tasa de ocupación es del 92,94%, demostrando que la formación pública impartida en la Comunitat es garantía de éxito laboral.

Qué empresas participan

El Foro de Empleo 2026 de la UPV cuenta con la participación de más de 225 empresas, que incluyen al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, Mutua de los Ingenieros, Grupotec, Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación, Eures Austria, Eures Dinamarca, Eures Francia, Eures Alemania, Eures Países Bajos, Eures Suecia, Eures Comunitat Valenciana, Confederación Sindical de Comissions Obreres del País Valenciá, Mecalux, Fundación Universidad-Empresa, Huhtamaki Spain, CaixaBank Tech, Adecco TT, Deloitte Advisory, Guerola Infraestructuras, Applus Norcontrol, Bip Consulting, Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, PwC, Voka - Chamber of Commerce of East-Flanders y Jysk Dbl Iberia.

También a Maf Roda, Alumni Upv, Walter Group, Wild Balance, Prosolia Internacional, Indra Group, Juan Motilla, Sacyr, Altuna y Uria, Persán, Gomarco, Uransa Mantenimiento Integral, Zimvie, Gd Energy Services, Anitin Panes Especiales, Grupo Aitana-Opentix, Ingeniería Plana Alta, Danone, Aplicaciones Tecnológicas, Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E. M.P., Platos Tradicionales. Asimismo, participan Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Grupo Bouwen, Axial, Elecnor Servicios y Proyectos, Lãberit, Circe – Centro Tecnológico, Schneider Electric, Ainia, Hero, Refresco Iberia, Fermax Electrónica, Grupo Segura, Jones Engineering, Sopra Steria, Orona S. Coop., Clásica Urbana, Forvia, Aspor Engineering | Logística empresarial, Infoverity, Grupo Tragsa, S2 Grupo Soluciones de Seguridad, Das Photonics, Formatgeria Granja Rinya, Pkf Attest, Panamar Bakery Group, Sanjosé Constructora, Delibreads, Colegio de Economistas de Valencia, Grupo Dragados, EF Education First, Gh Induction, Inetum España, Altadia Group, Corporación Acciona Infraestructuras, Celestica Valencia, Open Line Valencia, Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana, Management Solutions, Huawei Technologies España, Resrg Automotive Liria, Ideas Upv o SanLucar Fruit.

Feria de Empleo de la UPV en 2025 / Daniel Tortajada / LEV

Asimismo, están presentes Ey, Técnica y Proyectos, Andersen Tax & Legal Iberia, Caixa Intinyent, Kerakoll Ibérica, Zigor R&D, Maxlinear Hispania, Consum S. Coop. Valenciana, Grupo Térvalis, Kerionics, Víctor Tormo, Hinojosa Packaging Group, Ingerop T3, Rover Infraestructuras, ams Osram, Mercadona It, Grupo Pavasal, Analog Devices, Becsa, Stadler Rail Valencia, Torrecid, Edicom, Bp Energía España, Cátedra Líderes, Grupo Bertolín, Nealis Grupo, Ford España, PowerCo Battery Spain, Cimsa Cementos España, Aimplas, Power Electronics, Metalesa Seguridad Vial, Chm Obras e Infraestructuras, Global Omnium, Nunsys Group, Grupo Nova Cartografía, Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), Vialobra, Mahle Electronics, Ayuntamiento de Valencia (Área de Empleo, Formación y Emprendimiento), Istobal, Ntt Data Spain, Aena, Cps Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente, Actemium Asas, Versa Design, Urbamed Projects, Izertis, Capgemini, Sorigué, Octopus Energy, Hozono Global Grupo Corporativo, Vestel Ingenieros, Instituto Tecnología Química, Luis Caruana & Asociados, Ferrovial Construcción, Urbaser, Jan De Nul, Avia clúster de automoción y movilidad de la Comunitat Valenciana o Iberdrola España.

Tendrán presencia en la feria El Corte Inglés, Alhist Spain, Tea Tek Energy España, Consejo de Estudiantes Upv, Fundación Servipoli Mp Upv, Cdl Centro de Lenguas Upv, Vicerrectorado de Investigación – Upv, Revolut, Grefusa, Sener Servicios Corporativos, Numascale, Fulton Servicios Integrales, Ingeteam, Prosodie, Amazon Spain Fulfillment, Plug and Play Tech Center, Cleanity, Inserta Empleo/Fundación Once, Alten, Edicover, Tmeic Port Technologies, Cyros Construcción, hiberus, Gmv Innovating Solutions, Fongascal, Volkswagen Group España Distribución, Clustag, Industrias Ochoa, Hidraqua / Veolia, Bertrandt Ag, Servicios Globales Alonso, Odoo Erp Sp, Leroy Merlin, Ice-Cream Factory Co-Maker, Fcc Construcción o Bollo Natural Fruit.

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A ellos se suman el Instituto Biomecánica de Valencia, Spb Global Corporation, Diverxia Infraestructuras, Sdg Consulting España, Incosa, Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat Valenciana, Eiffage Energía Sistemas, Cyes Gestión Corporativa, Tm Grupo Inmobiliario, Ubesol, Frescos y Elaborados Delisano, Oesia, Inelcom Technology, Eulen, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia - Cogiti Valencia, Xplore Group Commerce, Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, Electrotecnia Monrabal, Kamax, Unión General de Trabajadores Ugt-Pv, Airbus, Avl Ibérica, Agc Flat Glass Ibéric, Fundación Incliva, Grupo Vilor Infraestructuras, Global Omnium Idrica, Aguas de Valencia Internacional, Idom Consulting Engineering Architecture, Seidor Solutions, Instituto Tecnológico de la Energía, Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Delegación de Defensa en la Comunidad Valenciana, Improving Logistics and Consulting, Arisnova, Gft It Consulting, Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Bending Spoons, J-Tec Material Handling, Embention Sistemas Inteligentes, Caja Ingenieros Sociedad Cooperativa de Crédito, Iceye España, Miarco, T-Systems Itc Iberia, Edwards Lifesciences, Dhl Supply Chain y Aenor Confía.