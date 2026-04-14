El Gobierno activa un plan de 22,8 millones para construir 200 viviendas de alquiler asequible en zona dana

Cuatro o cinco promociones, alrededor de 200 viviendas de alquiler asequible. Es lo que se propone construir la empresa estatal de vivienda, Casa 47, en los municipios arrasados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024 que cedan suelo a la compañía pública. Así lo han anunciado este martes en València la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias, y la comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez. En la sede de la Delegación del Gobierno, han mantenido una reunión con alcaldes de la zona cero para presentar ese plan, para el que se reserva un presupuesto de 22,8 millones de euros.

Gran parte de los municipios afectados por la riada han visto destrozados equipamientos, calles y viviendas pero, a pesar de las consecuencias todavía visibles de la catástrofe, sufren ahora también las de la tensión del mercado de la vivienda. Eso ha hecho difícil o, directamente, imposible para muchas familias que perdieron su vivienda encontrar una alternativa. De hecho, ha destacado Leire Iglesias, un total de 22 familias viven aún en pisos de la entidad después de la destrucción de sus casas en la dana y sin pagar renta.

Se priorizarán las localidades con más tensión residencial

Ahora, con esa reserva de presupuesto de 22,8 millones de euros, se pone en marcha un calendario con el que se pretende construir lo más rápido posible esas promociones. Como ha explicado Iglesias, los ayuntamientos tienen de plazo hasta el 9 de mayo para ofertar sus suelos a Casa 47, y con toda esa oferta sobre la mesa se abre un proceso de concurrencia competitiva para decidir cuáles son los que reúnen mejores características. “Y para nosotros los mejores suelos para desarrollar viviendas no son solo los suelos en los que se pueden hacer más viviendas, sino los suelos que están en los municipios en los que los ciudadanos y las ciudadanas sufren una mayor tensión residencial, es decir, que priorizaremos aquellos sitios donde los precios de mercado dan menos oportunidades para los ciudadanos”, ha destacado.

Después, habrá un segundo plazo. Desde el 9 de mayo y hasta el 9 de septiembre, los municipios que tengan solares que permitan construir aproximadamente entre 30 y 60 viviendas y que estén en zonas urbanizadas pueden también ofrecerlos y Casa 47 quedárselos mediante adjudicación directa. “Y a partir del 9 de septiembre nosotros ya tenemos el crédito consignado, ya tenemos aprobados esos 22,8 millones de euros, no tenemos que esperar a nada más para ponernos manos a la obra”, ha asegurado la presidenta de la empresa pública.

La estimación inicial es de que se construyan cuatro o cinco promociones, en las que habrá unas 200 viviendas aproximadamente, aunque dependerá de las características del suelo. “Todo esto es muy estimativo porque no es lo mismo tener que hacer excavaciones que tener una geometría muy muy cuadrada o muy fácil”, ha matizado Leire Iglesias.

La presentación de la iniciativa de 22,8 millones para la construcción de viviendas en zona dana / Redacción Levante

Vivienda de alquiler asequible

Las viviendas que se construyan saldrán a alquiler asequible, de forma que quienes vivan en ellas no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la renta. “No nos vamos a limitar solo a construir las viviendas en los municipios que nos cedan suelo. Además de construir, gestionaremos estas viviendas con procesos de selección públicos, transparentes, iguales y ante notario, que garanticen la igualdad de acceso a la vivienda a todos los ciudadanos”, ha defendido Iglesias.

“La ley por el derecho a la vivienda dice que ningún ciudadano tiene que destinar más del 30% de su esfuerzo financiero al pago de la vivienda”, ha recordado la presidenta de Casa 47. Es decir, que no hay un precio prefijado de vivienda sino que se tiene en cuenta la renta mediana del municipio y, en base a eso, se establece cuál es el 30% de esfuerzo financiero, el precio máximo que tienen que pagar los ciudadanos.

“El compromiso del Gobierno de España con la recuperación de los municipios de la dana sigue a pleno rendimiento y quiero recordar y agradecerle a Leire Iglesias y a todo el equipo del Ministerio de Vivienda su esfuerzo durante los meses más complicados”, ha dicho la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé. “Gracias al gobierno de España y al Ministerio de Vivienda, casi 200 familias afectadas que perdieron absolutamente todo y que se quedaron sin vivienda hoy pueden mirar al futuro y a un nuevo proyecto de vida en viviendas del Gobierno de España”, ha añadido.

Tanto Bernabé como Iglesias han destacado la diferencia con el plan Vive de la Generalitat. “Delega la construcción de la vivienda pública en el sector privado, que siempre va a buscar un rendimiento económico a esa vivienda”, ha defendido Iglesias. La mejor forma de garantizar los precios públicos, ha considerado, es “hacer inversiones públicas y no delegar las inversiones públicas en futuras rentabilidades del sector privado”.

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El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, era uno de los participantes en la reunión sobre una iniciativa que ha calificado de “interesante”. “Al final, la administración que tiene la competencia debe impulsar iniciativas para intentar equilibrar, para que los precios asequibles sean una realidad en nuestros pueblos”, ha dicho. Eso sí, ha considerado importante “que esta iniciativa no termine solo en la adquisición; es importante que la oferta de vivienda asequible sea continua para evitar que la gente se vaya y que todo sea realmente efectivo”.