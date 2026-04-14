Una investigación localiza casi 200 fosas más de combatientes de la Guerra Civil y aumenta el registro hasta las 741 en la Comunitat Valenciana

"Los mapas de fosas son una herramienta viva que, gracias a las investigaciones de especialistas, investigadores y familias se incrementa cada día. Ocurre en nuestra comunidad y en otras autonomías. Jamás llegaremos a saber la cifra exacta de cuántas hay ni se podrán exhumar todas las fosas, pero se trata de poder tener el mapa lo más actualizado posible para ayudar a las familias y a los investigadores". Así resume el arqueólogo y fundador de ArqueoAntro, Miguel Mezquida, la importancia de la investigación que ha realizado en los últimos años y que localiza en territorio valenciano 194 fosas más, que se suman a un registro que ya alcanza las 741 (de las que 278 están en Castelló, 384 en Valencia y 79 en Alicante. La investigación responde al trabajo de fin de máster y lleva por título "La localización de fosas de combatientes de la Guerra Civil Española en el País Valenciano".

Mapa actualizado de la fosas tras la investigación de Miguel Mezquida. / Levante-EMV

Desde la empresa ArqueoAntro todos los años exhuman fosas de soldados de la Guerra Civil, entre otras. Llevan inmersos en esa ardua tarea desde que en 2016 se planteara hacer una ampliación de localización de fosas, "aunque fue un proyecto muy limitado porque solo abarcaba a la provincia de Valencia. Luego ya se amplió a Castellón y Alicante", explica Mezquida.

Ahora, solicita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que incorpore los nuevos datos al sistema de "Localización de las fosas de la Comunitat Valenciana (Represión en retaguardia republicana, Represión franquista durante la Dictadura, Combatientes en la Guerra Civil y Víctimas de bombardeos)" que existe online y que cifra en 547 el número de fosas localizadas en la Comunitat Valenciana.

Castellón, un gran campo de batalla

Los familiares cuyos seres queridos fueron fusilados cuentan con registros donde poder "escarbar" a la hora de saber, al menos, la fosa común en la que están enterrados gracias a la labor de investigadores como Vicent Gabarda. En el caso de los combatientes, la cosa se complica. "No hay un número real y todo Castellón es un campo de batalla. En cualquier obra, o tras cualquier lluvia, se remueve la tierra y aparecen restos. Además, mediante el trabajo sobre el terreno localizamos más fosas gracias a los testimonios de vecinos de la zona, pero lamentablemente las personas que cuentan con esos testimonios tan valiosos fallecen porque ya son muy mayores", explica.

Restos localizados en Castellfort gracias al testimonio de un vecino de Vilafranca. / Levante-EMV

Y entonces, hay quien llama a las Administraciones o a una empresa especializada para documentar los restos, señalizar la zona e investigar la historia, y hay quien "hace barbaridades patrimoniales y no avisa a nadie". "Necesitamos proteger los restos y evitar su degradación. La historia se escribe así, investigando y se debe tomar conciencia de eso. Ni tan siquiera los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado saben cómo actuar cuando se localizan restos porque no hay protocolo", explica Mezquida, tras destacar que tras el cambio de gobierno "no hay nadie que responda en la Generalitat Valenciana antes estas actuaciones".

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Ni inversión, ni presupuesto

La falta de inversión de la Generalitat Valenciana no ha sorprendido al Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica. "Lo que estamos es sufriendo las consecuencias políticas de la Ley de la Concordia. Su objetivo era ningunear a los vencidos así que no están dedicando ningún esfuerzo, ni político ni económico, para que las familias de aquellos que fueron vencidos encuentren justicia y reparación. Se acabó la mano amiga del gobierno progresista del Botànic y los han dejado completamente solos. Es más, para poder decir que sí han continuado con los trabajos han destinado un presupuesto ridículo que solo da para la exhumación de una fosa. De hecho, la ley implica que dejan de estar reguladas las exhumaciones y todo lo que tenga que ver con ellas, sin ningún tipo de concreción ni desarrollo, impidiendo a las asociaciones de víctimas que puedan optar a las ayudas, y demostrando esa hostilidad en las diferentes caras de este sistema poliédrico que es la memoria histórica", explica el portavoz del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso.