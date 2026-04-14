Joan Calabuig es el nuevo comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo

El Gobierno de España ha escogido a Joan Calabuig como nuevo coordinador del Corredor Mediterráneo, en sustitución de Josep Vicent Boira, que ha desarrollado esta plaza desde 2018. El Administrador Ferroviario (Adif) ha publicado esta mañana la resolución por la que designa al exdirigente socialista como para el puesto que debe dar el impulso técnico y político en la fase final de esta obra.

Una veintena de personas se había presentado a este puesto, aunque solo cuatro habían pasado el corte. Calabuig, nacido en 1960, ha ocupado diversos cargos en la administración bajo signo socialista. El último fue la presidencia del Puerto de Valencia. También ha sido secretario autonómico de la Generalitat para la Unión Europea.