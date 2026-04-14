Universidades
Juan Luis Gandía ya es oficialmente el nuevo rector de la UV
El DOGV publica el cese de Mavi Mestre y su nombramiento como nuevo rector tras las elecciones del mes pasado
Este miércoles se celebrará un acto académico en el Rectorado en el que firmarán el cargo de todos los vicerrectores
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana oficializó este lunes el nombramiento de Juan Luis Gandía Cabedo como rector de la Universitat de València y el cese, por tanto, de su predecesora en el cargo, Mavi Mestre. Este martes, Gandía enfrenta su primera jornada oficial como rector de la institución tras la celebración de elecciones rectorales el pasado mes de marzo.
Así lo pone negro sobre blanco el Diari Oficial después de que lo aprobara el Consell en su pleno del pasado día 10. Juan Luis Gandía tiene por delante un primer día con agenda de trabajo, mientras que este miércoles, su segundo día tras el nombramiento, se celebrará un primer acto académico. Será, indican fuentes de la candidatura, en el Rectorado, a mediodía, y consistirá en la firma del cargo por parte de todos los vicerrectores.
El acto solemne, aún sin fecha
Eso sí, aún habrá que esperar para el acto oficial y solemne por el que Gandía tomará posesión. Todavía no hay fecha, pero se decidirá estos próximos días, explican estas mismas fuentes.
Se trata de un acto oficial que se celebra en el Paraninfo de la Universitat de València, en su sede histórica de La Nau y al que asisten todas las autoridades y una representación de la comunidad universitaria y la sociedad civil. Lo preside normalmente el president de la Generalitat y asisten representantes de de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, del ámbito académico y de colegios profesionales, fuerzas armadas y cuerpos policiales, y organizaciones sindicales, empresariales y sociales.
Un mes de transición tras las elecciones
El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Juan Luis Gandía, ganó en segunda vuelta las elecciones al Rectorado de la Universitat de València. Lo hizo frente a la otra candidatura que pasó a la segunda fase, la de la hasta ahora vicerrectora de Internacionalización, y de Formación Permanente, Transformación Docente y Empleo, Ángeles Solanes. Gandía, que tiene por delante un mandato de seis años, es decir, hasta 2032, recibió el 58,63% de los votos frente al 41,41% que fueron para Solanes.
Las elecciones se decidían, inicialmente, entre cuatro candidaturas. Gandía, favorito sorpresa en la primera ronda, ya quedó en primera posición en la fase inicial, mientras que Solanes quedó segunda. Quedaron fuera de la segunda ronda, por tanto, el exvicerrector de Internacionalización y Multilingüismo, Carles Padilla, y el catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales, Francisco Ródenas, que quedaron en tercer y cuarto lugar respectivamente. En concreto, en la primera vuelta Juan Luis Gandía recibió un 42,69% de los votos totales, Ángeles Solanes un 38,93%, Carles Padilla un 11,89% y Francisco Ródenas un 6,47%. Por tanto, pasaron a la segunda vuelta solamente Gandía y Solanes.
En su primera entrevista como rector, aseguraba haber detectado “un malestar real y transversal” entre la comunidad universitaria. En el plano interno, prometía un código de buenas prácticas y la reducción de la burocracia. Hacia fuera, reivindicar una mejor financiación a la Generalitat. No es gasto, aseguraba el nuevo rector, es inversión.
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