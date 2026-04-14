Vaivén
Mazón no pasa desapercibido en las Corts por sus nuevas gafas
Martes, primera jornada de pleno en las Corts, y en el escaño 98 ha vuelto a estar Carlos Mazón. El expresident de la Generalitat cumple con su cita con el parlamento valenciano y este martes ha vuelto a acudir a la sesión en la cámara autonómica. Su presencia en su asiento ha dejado de ser una novedad, pero sigue acaparando menciones de PSPV y Compromís además de miradas ante uno de los nuevos elementos de su vestimenta: sus nuevas gafas.
Su paso por las Corts, donde continúa siendo diputado, llega unos días después de que se conociera su recurso ante la Audiencia de Valencia para poder personarse en la causa de la dana después de que la jueza lo rechazase. E igual que ocurrió en la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Senado en la comisión del caso Koldo, una de las atenciones del paso este martes del dirigente del PPCV ha sido la nueva estética lucida con sus gafas amarillas.
Mazón ha estado en su butaca en la bancada del PP desde el primer punto del orden del día con una salida puntual. Durante su presencia en la cámara autonómica, el exjefe del Consell ha estado atento a la pantalla de su ordenador personal, el que le corresponde como parlamentario.
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