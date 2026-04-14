Metrovalencia registró en marzo 10,3 millones de usuarios, un 14% más que hace un año

Metrovalencia facilitó la movilidad de 10.384.466 usuarios durante marzo en sus seis líneas de metro (8.957.481 desplazamientos) y las cuatro de tranvía (1.426.985 movimientos), lo que supone un 14,06 % de aumento respecto al mismo mes de 2025 cuando la red ferroviaria no estaba completa por las obras de reconstrucción de la dana. La jornada de mayor volumen de tráfico fue el día 18, víspera de San José y Fallas, con 464.875 pasajeros. En conjunto, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) sumó en marzo un total de 11.919.283 pasajeros, entre los citados 10.384.466 usuarios de Metrovalencia y los 1.534.817 de TRAM d’Alacant.

La línea de metro que más personas desplazó fue la Línea 3 (Rafelbunyol/Aeroport) con 1.995.181 clientes; seguida de la Línea 5 (Marítim/Aeroport) con 1.664.442; la Línea 1 (Bétera-Castelló) con 1.449.237; la Línea 2 (Llíria-Torrent Avinguda) con 1.391.226; la Línea 7 (Marítim/Torrent Avinguda) con 1.262.277; y finalmente la Línea 9 (Alboraia Peris Aragó-Riba-roja de Túria) con 1.195.118 usuarios.

En el caso del tranvía, la que más movimientos registró fue la Línea 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch) con 749.958 viajes, seguida de la Línea 10 (Alacant-Natzaret), con 378.482; la Línea 6 (Tossal del Rei-Marítim) con 269.027; y la Línea 8 (Neptú/Marítim), que sumó 29.518 viajeros.

Tráfico por estaciones

En el tráfico por estaciones, Xàtiva (L3, L5 y L9) se sitúo en primer lugar con 729.379 desplazamientos; en segundo lugar Colón (L3, L5, L7 y L9) con 574.203, y en tercer lugar Àngel Guimerà (L1, L2, L3, L5 y L9), con 460.004 movimientos.

A continuación, se situaron Plaça Espanya (L1 y L2), con 403.888; Benimaclet (L3 y L9), con 260.244; Amistat (L5 y L7), con 252.035; Mislata (L3, L5 y L9), con 240.099; Avinguda del Cid (L3, L5 y L9) con 235.011; Torrent Avinguda (L2 y L7), con 229.592; y en décimo lugar Túria (L1 y L2), con 228.728 validaciones.

En el área metropolitana, destacan como las cinco estaciones más transitadas Mislata (L3, L5 y L9), con 240.099; Torrent Avinguda (L2 y L7), con 229.592; Paiporta (L1, L2 y L7), con 179.021; Aeroport (L3 y L5), con 149.990; y Torrent (L1, L2 y L7), con 149.690 movimientos.

Noticias relacionadas

Entre las paradas del tranvía, destacan Pont de Fusta (L4), con 112.556; Alacant (L10), con 105.503; La Carrasca (L4 y L6), con 81.551; Quatre Carreres (L10), con 69.618; y Benimaclet (L4 y L6), con 56.416 usuarios. Por su parte, en el mes de marzo de 2026, el número de viajeros del TRAM de Castelló registró 293.823 usuarios. El transporte por vía reservada de la capital de La Plana llevó a cabo 9607 expediciones.