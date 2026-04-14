Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Begoña GómezCaso KoldoRobo en ValènciaFestividad San Vicente FerrerCantante FranciscoBarracas de ValènciaTeatro EscalanteAbusos sexuales TorrentPrecio chalet Xàbia
instagramlinkedin

Metrovalencia registró en marzo 10,3 millones de usuarios, un 14% más que hace un año

La Línea 3 fue la más utilizada con 1.995.181 desplazamientos y Xàtiva la estación con mayor tráfico, con 729.379 clientes

Estación del metro de Àngel Guimerà.

Estación del metro de Àngel Guimerà. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Metrovalencia facilitó la movilidad de 10.384.466 usuarios durante marzo en sus seis líneas de metro (8.957.481 desplazamientos) y las cuatro de tranvía (1.426.985 movimientos), lo que supone un 14,06 % de aumento respecto al mismo mes de 2025 cuando la red ferroviaria no estaba completa por las obras de reconstrucción de la dana. La jornada de mayor volumen de tráfico fue el día 18, víspera de San José y Fallas, con 464.875 pasajeros. En conjunto, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) sumó en marzo un total de 11.919.283 pasajeros, entre los citados 10.384.466 usuarios de Metrovalencia y los 1.534.817 de TRAM d’Alacant.

La línea de metro que más personas desplazó fue la Línea 3 (Rafelbunyol/Aeroport) con 1.995.181 clientes; seguida de la Línea 5 (Marítim/Aeroport) con 1.664.442; la Línea 1 (Bétera-Castelló) con 1.449.237; la Línea 2 (Llíria-Torrent Avinguda) con 1.391.226; la Línea 7 (Marítim/Torrent Avinguda) con 1.262.277; y finalmente la Línea 9 (Alboraia Peris Aragó-Riba-roja de Túria) con 1.195.118 usuarios.

En el caso del tranvía, la que más movimientos registró fue la Línea 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch) con 749.958 viajes, seguida de la Línea 10 (Alacant-Natzaret), con 378.482; la Línea 6 (Tossal del Rei-Marítim) con 269.027; y la Línea 8 (Neptú/Marítim), que sumó 29.518 viajeros.

Tráfico por estaciones

En el tráfico por estaciones, Xàtiva (L3, L5 y L9) se sitúo en primer lugar con 729.379 desplazamientos; en segundo lugar Colón (L3, L5, L7 y L9) con 574.203, y en tercer lugar Àngel Guimerà (L1, L2, L3, L5 y L9), con 460.004 movimientos.

A continuación, se situaron Plaça Espanya (L1 y L2), con 403.888; Benimaclet (L3 y L9), con 260.244; Amistat (L5 y L7), con 252.035; Mislata (L3, L5 y L9), con 240.099; Avinguda del Cid (L3, L5 y L9) con 235.011; Torrent Avinguda (L2 y L7), con 229.592; y en décimo lugar Túria (L1 y L2), con 228.728 validaciones.

En el área metropolitana, destacan como las cinco estaciones más transitadas Mislata (L3, L5 y L9), con 240.099; Torrent Avinguda (L2 y L7), con 229.592; Paiporta (L1, L2 y L7), con 179.021; Aeroport (L3 y L5), con 149.990; y Torrent (L1, L2 y L7), con 149.690 movimientos.

Noticias relacionadas

Entre las paradas del tranvía, destacan Pont de Fusta (L4), con 112.556; Alacant (L10), con 105.503; La Carrasca (L4 y L6), con 81.551; Quatre Carreres (L10), con 69.618; y Benimaclet (L4 y L6), con 56.416 usuarios. Por su parte, en el mes de marzo de 2026, el número de viajeros del TRAM de Castelló registró 293.823 usuarios. El transporte por vía reservada de la capital de La Plana llevó a cabo 9607 expediciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El Ayuntamiento de Cullera cancela una orquesta tras no superar los controles de seguridad
  2. La lluvia obliga a la Aemet a activar los avisos por fuertes precipitaciones con tormenta en la C. Valenciana: las zonas más afectadas y cuándo llegará lo peor
  3. La ampliación en 12 hospitales valencianos y la construcción del nuevo Arnau aumentarán en un 17,9 % las camas públicas
  4. El Aeropuerto de València refuerza su papel como hub internacional con las escalas a Asia desde Helsinki
  5. Una persecución en Alaquàs termina con un coche policial empotrado e incendiado y una mujer evacuada al hospital
  6. Un fondo francés, tras la compra del mítico Escalante por 3 millones de euros
  7. Llegan las lluvias y el barro a Valencia: la Aemet indica las horas en las que lloverá más y hasta dónde bajarán las temperaturas
  8. Parc Central: entre la pobreza y la opulencia

Enguix pide al Consell fondos para el banco de ADN: “La Diputación destina 2 millones a la memoria histórica, pero somos los únicos"

Enguix pide al Consell fondos para el banco de ADN: “La Diputación destina 2 millones a la memoria histórica, pero somos los únicos"

Una investigación localiza casi 200 fosas más de combatientes de la Guerra Civil y aumenta el registro hasta las 741 en la Comunitat Valenciana

Una investigación localiza casi 200 fosas más de combatientes de la Guerra Civil y aumenta el registro hasta las 741 en la Comunitat Valenciana

Juan Luis Gandía ya es oficialmente el nuevo rector de la UV

Juan Luis Gandía ya es oficialmente el nuevo rector de la UV

Un 35% de los alumnos valencianos ya no eligen la carrera por vocación sino por sus salidas profesionales

Un 35% de los alumnos valencianos ya no eligen la carrera por vocación sino por sus salidas profesionales

Los ayuntamientos vacían en 50 millones las facturas de sus cajones en dos años

Los ayuntamientos vacían en 50 millones las facturas de sus cajones en dos años

La Fe se consolida como nodo en farmacogenética para impulsar las medicinas a la carta en la Comunitat Valenciana

La Fe se consolida como nodo en farmacogenética para impulsar las medicinas a la carta en la Comunitat Valenciana

Metrovalencia registró en marzo 10,3 millones de usuarios, un 14% más que hace un año

Metrovalencia registró en marzo 10,3 millones de usuarios, un 14% más que hace un año

“Cavallers de faixa roja”: cuando la pilota valenciana sufrió represión y exilio

“Cavallers de faixa roja”: cuando la pilota valenciana sufrió represión y exilio
Tracking Pixel Contents