Una mujer maltratada acaba en la calle con 5 hijas en València: "¿Y ahora a dónde vamos?"

Gloria Montaño lleva meses advirtiendo en Servicios Sociales de Patraix que tenía fecha para el desahucio por la deuda que generó su exmarido, con un juicio pendiente por maltrato continuado. "Cuando ocurra, vienes aquí y ya veremos qué hacemos". Esa asegura que ha sido la respuesta de los servicios municipales. Pues ya ha ocurrido. Esta mañana, a las 9 horas, la comisión judicial se ha personado en la vivienda junto con agentes del Cuerpo Nacional de Policía. La mujer ha entregado las llaves y con sus cinco hijas, ha cogido las maletas y ha salido por la puerta. "¿Y ahora?", pregunta la mujer a este diario, que la acompaña en este drama, y a una integrante de "Teixint Patraix", una entidad a la que un vecino llamó ayer para que acompañara a la mujer.

Las niñas, sentadas en un banco que hay justo enfrente, esperan las instrucciones de su madre, que no sabe qué hacer. La mujer explica que el día anterior estuvo en Centro Mujer 24 horas de Valencia. La habían llamado tras ver la noticia publicada en este diario, que alertaba de que en 24 horas la mujer se quedaría en la calle, como así ha sido.

La mujer y sus cinco hijas, en la calle con sus cosas. / J.M. López/ Celeste Martínez

"Desde Centro mujer 24 horas me han comentado que no hay pisos en Valencia para mí y para mis hijas. La opción que me dan es un piso compartido en Alicante, Castelló o en Gandia. Castellón y Alicante lo descarto porque mi exmarido tiene allí vínculo y red social, así que me queda Gandia pero ¿qué hacemos con las niñas, que están escolarizadas aquí? Les queda un mes y medio de curso escolar. Las gemelas son pequeñas pero tengo a una niña en la ESO, que ya tuvo que repetir un primero de Primaria cuando hace años nos vinimos de Alicante. Mi hija mayor lleva ya cinco colegios distintos. Solo quiero un piso estable en Valencia para poder estar con mis hijas. Por favor que alguien piense en ellas. Algo temporal, mientras rehago nuestras vidas", explica la madre que está estudiando para poder conseguir empleo, tras años de aislamiento y maltrato.

La hija mayor tiene 13 años y un nombre compuesto así que la llamaremos A.G. A sus 13 años se entera de todo y cuida de sus hermanas mientras su madre hace y recibe llamadas. Se acerca y explica que ella no quiere cambiar de colegio, pero recalca que "haremos lo que diga mamá, y sin protestar", le advierte a sus otras dos hermanas de 8 y 7 años. "Yo he cambiado ya cinco veces de colegio y empezar siempre es difícil. Eres 'la nueva' y no conoces a nadie. En este cole estoy contenta pero he sufrido acoso escolar en dos de los colegios a los que he ido y lo pasé fatal. De momento saco buenas notas pero este segundo trimestre no me fue muy bien porque al final lo de la casa es un problema y me preocupa", dice la niña de 13 años. Lo último lo dice bajito, para que sus hermanas no lo escuchen.

Taxi para seis, "todo" para seis

Gloria Montaña espera el taxi que le van a enviar desde centro Mujer 24 horas para ver qué recurso hay para ellas. "Pero si es lo de Gandia... ¿vamos hoy ya allí? ¿Y el cole?", preguntan las niñas a una madre que solo recalca por teléfono que "somos 6 personas, hay cinco niñas menores y yo no las voy a enviar solas en un taxi".

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La mujer lamenta que no exista una vivienda social para ella, en Valencia. "¿En serio no hay un piso para mí y mis hijas? Que piensen en mis niñas. Si mi caso no es urgente ¿qué caso lo es? Llevo meses advirtiendo de que tenía fecha para el desahucio y que me tenía que ir porque yo no puedo pagar. Yo he alquilado un trastero y he metido allí muebles, electrodomésticos, ropa, juguetes... No entiendo cómo funciona la Administración, de verdad que no lo entiendo. Hablamos de un recurso puntual", explica la mujer.