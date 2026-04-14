Un 'penó de la Conquesta' cosido a mano ondea en las Corts

Se hablaba de Jaume I en el pleno y Gerard Fullana, diputado de Compromís, se puso épico, hasta el punto en que decidió homenajearlo ondeando un "penó de la conquesta" desde la tribuna. "Ondea a pocos metros de donde Jaume I lo enarboló por primera vez", señaló el dirigente valencianista recordando el gesto que evidenciaba la rendición de las tropas musulmanas frente a las de Jaume I. La bandera obviamente no era la de 1238 aunque sí que contaba con su propia historia. Y claro, Fullana la contó.

Así, el parlamentario de Compromís explicó que esa bandera se la entregó el otro día en una manifestación en Gata de Gorgos contra el cierre de un centro de servicios sociales un compañero de partido, "Vicent, el herrero de Albalat dels Sorells" quien la había "cosido a mano". E inmediatamente después citó el testamento de Jaume I para señalar: "Hemos venido aquí a que reine la justicia y cuidar que los grandes no opriman a los pequeños".