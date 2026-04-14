El PP se enmienda sobre el 25 d'Abril y rechaza celebrar el Día de las Corts

La excepción va camino de convertirse en norma. Hasta 2023, la celebración del Día de las Corts el 25 de abril era una constante desde los años 90, sucediéndose en la organización y presidencia de este evento tanto dirigentes del PSPV (quienes lo instauraron) como de Unió Valenciana, el PP hasta pasar a Compromís en 2016 y Vox en 2024 que, pese a rebajar su sentido institucional, lo celebró. Pero aquello fue una vez y parece que no más porque si en 2025 se suspendieron los actos, no parece que 2026 vaya a ser diferente.

En esta ocasión, quien ha verbalizado la negativa a celebrar cualquier conmemoración sobre el 25 d'Abril, día de la Batalla de Almansa y que acabó suponiendo la derogación de los 'furs' del Reino de Valencia, ha sido el PP. En concreto, su síndic, Fernando Pastor. "Nosotros pensamos que el día de los valencianos es el 9 d'Octubre, no el 25 d'Abril", ha indicado el portavoz de la formación que durante los años de mayorías absolutas mantuvieron ambos eventos, porque no son incompatibles.

Ambos celebran dos cuestiones totalmente distintas, de hecho, se podría decir que complementarias: una la creación del Regne de València que se acabó sustentando en la promulgación de los fueros por parte del propio Jaume I mientras que la otra conmemora la derogación de los mismos tras la victoria de Felipe V y sus aliados frente a las tropas del Archiduque de Austria con la Batalla de Almansa como punto de recuerdo.

Pero ni aún así. Pastor ha reiterado la negativa de su grupo ha llevar a cabo conmemoración alguna, y aunque haya dejado la organización del evento en la Mesa de las Corts, esto supone un despeje a córner que en realidad le acaba devolviendo la pelota a su tejado porque en el órgano de dirección del parlamento valenciano su partido tiene la mayoría absoluta (con tres de los cinco miembros) y por lo tanto podría forzar su celebración aunque incomodase a Vox.

El diputado de Compromís, Gerard Fullana, exhibe una senyera en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Por su parte, fuentes de la Presidencia de las Corts, que encabeza la voxista Llanos Massó, aseguran que no hay decisión tomada al respecto. Faltan menos de dos semanas y si los voxistas nunca han sido muy partidarios de una fecha vinculada con el nacionalismo valenciano, la oposición de los 'populares' frena cualquier posible presión que les hiciera cambiar de idea, como ocurrió en 2024 cuando sí hubo acto, aunque sin la pompa institucional de años anteriores.

Celebrar a Jaume I

La historia cambió en 2025 cuando tras tres décadas (covid mediante) se suspendió el acto. "Se ha decidido que debido a la polarización política actual, la crispación y, sobre todo, al drama de la dana; no es momento de celebrar nada", explicaron entonces fuentes de la Presidencia de las Corts. Ahora es el PP el que asegura que no ve lo de celebrar el 25 d'Abril y que "no pasa nada" por no conmemorarlo ni porque anteriormente Vicente Cotino o Alejandro Font de Mora, presidentes de las Corts del PPCV, sí que lo hicieran.

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El rechazo del PP de celebrar el 25 d'Abril ha llegado minutos antes de que Alejo Font de Mora, hijo del expresidente de la cámara autonómica, defendiera una moción para conmemorar el 750 aniversario de la muerte de Jaume I este 2026. Los 'populares' sí reclaman en este caso celebraciones especiales por la efeméride del rey, exigiendo al Gobierno central que se inmiscuya en la financiación y organización de los eventos que se puedan llevar a cabo en lo que queda de 2026.