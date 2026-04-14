PP y Vox se alían para exigir en las Corts la protección de los vestigios franquistas

Día de la República y en el pleno de las Corts, PP y Vox han apoyado proteger los elementos arquitectónicos erigidos por el franquismo, el régimen dictatorial que se impuso tras un golpe de Estado y su posterior guerra al sistema político que se proclamó un 14 de abril como el de este martes, pero en 1931. Casualidad o causalidad, los voxistas han conmemorado la jornada reclamando blindar los vestigios del franquismo como parte del "patrimonio histórico nacional" y derogar la ley estatal de Memoria democrática, petición respaldada por el PP.

El síndic de los populares, Fernando Pastor, ha confirmado antes del pleno que votará a favor de la Proposición No de Ley de los voxistas en la que reclama al Consell promover "las medidas necesarias para evitar la destrucción, retirada o eliminación de edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en aplicación de la ley de Concordia de la Comunitat Valenciana".

En este sentido, el deseo de Vox, y en eso se basa su proposición, es proteger todo aquel vestigio erigidio en la dictadura al considerarlo parte del "patrimonio histórico nacional". Esto supondría ir en contra de la ley estatal de Memoria democrática que dispone "la obligatoria retirada o eliminación" de aquellos elementos que sean "contrarios a la memoria democrática". No obstante, la ley autonómica que aprobaron PP y Vox sí abre la puerta a que se mantengan.

Imagen de archivo de un pleno de las Corts. / Germán Caballero

Pero esta se encuentra ahora mismo en el Tribunal Constitucional, recurrida por parte del Gobierno central, algo que no ha impedido a Pastor defendarla y reivindicarla. Si no estuviera recurrida no tendríamos que hablar de esto, ha explicado, señalando que ya la propia norma, con una modificación posterior vía ley de Acompañamiento, recogía evitar retirar estos elementos, y permite, a su vez, poner "en el mismo escalón a todas las víctimas de la violencia política", señalando no solo las de los dos bandos durante la guerra civil sino añadiendo también a las de ETA.

Napoleón o el Coliseo

La PNL no tiene efectos legales inmediatos, pero supone un mandato al Ejecutivo autonómico de qué hacer con aquellos elementos erigidos en tiempos del franquismo. Uno de los elementos afectados serían aquellas cruces "a los caídos" que se levantaron tras el triunfo del golpe de Estado en recuerdo de quienes lucharon en el bando fascista. Una de ellas, por ejemplo, es la cruz del Paseo de Germanías —la antigua Cruz de los Caídos— en Elx que populares y voxistas declararon Bien de Relevancia Local (BRL) en el consistorio.

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A este tipo de elementos se ha referido el síndic de Vox, José María Llanos, remarcando que el símbolo de la Cruz "tiene más de 2000 años y no pertenece a ningún régimen político". Es más, Llanos ha comparado la necesidad de retirar los vestigios del franquismo con que se tuvieran que derogar el Coliseo romano o el Arco del Triunfo de Napoleón porque pertenecieron a regímenes autoritarios y ha recordado que el Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre la ley autonómica.