Suscríbete a Levante-EMV: acceso ilimitado a noticias, reportajes y opinión por 29,99 € al año hasta el 23 de abril

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Olivia Díaz
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A esta propuesta se suman también nuestras newsletters ya habituales: Plaça Major, los viernes, con la opinión de la subdirectora Isabel Olmos y las claves de la actualidad local; La vida en breve, los domingos, con el análisis político del subdirector Alfons Garcia; Fallas todo el año, los miércoles, con toda la actualidad fallera de la mano de Moisés Domínguez; La Vía Láctea, los jueves, dedicada a la música y a las novedades culturales con Voro Contreras; y La newsletter del director, cada sábado, con Joan-Carles Martí.
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Cómo aprovechar la oferta
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