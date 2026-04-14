Suscríbete a Levante-EMV: acceso ilimitado a noticias, reportajes y opinión por 29,99 € al año hasta el 23 de abril

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Levante-EMV estrena nuevas newsletter / ED

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Entre ellas está Desde que amanece, el boletín diario que, de martes a sábado, firma el subdirector del periódico, Íñigo Roy, y que recoge las principales apuestas informativas que marcan la portada de cada jornada.

Los lunes llega Cuaderno de resistencia, en la que Ramón Ferrando analiza cómo la economía influye en nuestra vida cotidiana, con claridad, contexto y sin tecnicismos innecesarios.

Los martes, Metropol, de Claudio Moreno, ofrece una mirada distinta sobre la actualidad local de la ciudad de València.

A esta propuesta se suman también nuestras newsletters ya habituales: Plaça Major, los viernes, con la opinión de la subdirectora Isabel Olmos y las claves de la actualidad local; La vida en breve, los domingos, con el análisis político del subdirector Alfons Garcia; Fallas todo el año, los miércoles, con toda la actualidad fallera de la mano de Moisés Domínguez; La Vía Láctea, los jueves, dedicada a la música y a las novedades culturales con Voro Contreras; y La newsletter del director, cada sábado, con Joan-Carles Martí.

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