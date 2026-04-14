Un accidente en la A-7 y varios kilómetros de retenciones complican la circulación en el primer día de vuelta al cole tras las vacaciones de Pascua

Vuelta al trabajo para miles de valencianos tras el festivo de San Vicente Ferrer, y vuelta al cole para los escolares que aún disfrutaban de las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Y con ello, vuelven las retenciones a las carreteras valencianas a primera hora de la mañana.

Un accidente en la A-7 a la altura de Moncada genera 4 kilómetros de retenciones y obliga a cortar el arcén derecho en sentido hacia Alicante. Además, la carretera registra tráfico intenso pero fluido este martes a primera hora a la altura de Cruz de Gracia, salvo en el enlace con la CV-35, donde se producen retenciones puntuales de 1 kilómetro en sentido Alicante.

Los puntos más conflictivos

La V-30 es la vía que registra mayores dificultades de circulación, especialmente en el tramo sur. Se notifican 3 kilómetros de retenciones desde el enlace con la A-7 (zona de Quart de Poblet) hasta la conexión con la V-31 en sentido hacia el Puerto. El tráfico es lento y con paradas intermitentes. En sentido contrario, hacia la A-7 y el aeropuerto, la circulación es densa a la altura de Xirivella, con 2 kilómetros de congestión debido a la incorporación de vehículos procedentes de la A-3.

Acceso al puerto por la V-30 / DGT

El acceso a València por el sur, por la V-31 (Pista de Silla), también es denso con varios kilómetros de retenciones. De entrada a València se registran 4 kilómetros de tráfico muy lento desde Silla hasta la zona comercial de Alfafar-Sedaví (kilómetros 5 al 1). La acumulación de vehículos pesados está ralentizando el avance hacia la Avenida Ausiàs March.

Del mismo modo, la CV-36 (autovía de Torrent), también acumula 4 kilómetros de retenciones de entrada a la capital desde Picanya.

Por su parte, la CV-35 (Pista de Ademuz) regisitra las habituales complicaciones en dirección hacia València desde San Antonio de Benagéber. La carretera acumula 2,5 kilómetros de retención a la altura de Burjassot y el enlace con la CV-30 (Ronda Nord), con demoras de hasta 15 minutos.

La entrada norte de la ciudad por la V-21 lleva tráfco denso con 1,5 kilómetros de paradas desde Port Saplaya hasta la entrada a la ciudad por la Avenida de Cataluña debido al estrechamiento habitual por volumen de tráfico.

Noticias relacionadas

Por último, A-3 también lleva tráfico denso en sentido València, con 3 kilómetros de colas entre Chiva y Riba-Roja del Túria, en el entronque con la A-7. En sentido contrario, un vehículo detenido corta el arcén derecho y provoca un estrechamiento de la vía, lo que puede producir pequeñas retenciones.

Tráfico denso en la V-30 en la Torre / DGT

Consulta el estado del tráfico en tiempo real