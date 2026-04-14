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Tráfico

Un accidente en la A-7 y varios kilómetros de retenciones complican la circulación en el primer día de vuelta al cole tras las vacaciones de Pascua

La V-30 es la vía más congestionada este martes por la mañana

Retenciones en la A-7 a la altura de Moncada por un accidente

Retenciones en la A-7 a la altura de Moncada por un accidente / DGT

Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

Vuelta al trabajo para miles de valencianos tras el festivo de San Vicente Ferrer, y vuelta al cole para los escolares que aún disfrutaban de las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Y con ello, vuelven las retenciones a las carreteras valencianas a primera hora de la mañana.

Un accidente en la A-7 a la altura de Moncada genera 4 kilómetros de retenciones y obliga a cortar el arcén derecho en sentido hacia Alicante. Además, la carretera registra tráfico intenso pero fluido este martes a primera hora a la altura de Cruz de Gracia, salvo en el enlace con la CV-35, donde se producen retenciones puntuales de 1 kilómetro en sentido Alicante.

Los puntos más conflictivos

La V-30 es la vía que registra mayores dificultades de circulación, especialmente en el tramo sur. Se notifican 3 kilómetros de retenciones desde el enlace con la A-7 (zona de Quart de Poblet) hasta la conexión con la V-31 en sentido hacia el Puerto. El tráfico es lento y con paradas intermitentes. En sentido contrario, hacia la A-7 y el aeropuerto, la circulación es densa a la altura de Xirivella, con 2 kilómetros de congestión debido a la incorporación de vehículos procedentes de la A-3.

Acceso al puerto por la V-30

Acceso al puerto por la V-30 / DGT

El acceso a València por el sur, por la V-31 (Pista de Silla), también es denso con varios kilómetros de retenciones. De entrada a València se registran 4 kilómetros de tráfico muy lento desde Silla hasta la zona comercial de Alfafar-Sedaví (kilómetros 5 al 1). La acumulación de vehículos pesados está ralentizando el avance hacia la Avenida Ausiàs March.

Del mismo modo, la CV-36 (autovía de Torrent), también acumula 4 kilómetros de retenciones de entrada a la capital desde Picanya.

Por su parte, la CV-35 (Pista de Ademuz) regisitra las habituales complicaciones en dirección hacia València desde San Antonio de Benagéber. La carretera acumula 2,5 kilómetros de retención a la altura de Burjassot y el enlace con la CV-30 (Ronda Nord), con demoras de hasta 15 minutos.

La entrada norte de la ciudad por la V-21 lleva tráfco denso con 1,5 kilómetros de paradas desde Port Saplaya hasta la entrada a la ciudad por la Avenida de Cataluña debido al estrechamiento habitual por volumen de tráfico.

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Por último, A-3 también lleva tráfico denso en sentido València, con 3 kilómetros de colas entre Chiva y Riba-Roja del Túria, en el entronque con la A-7. En sentido contrario, un vehículo detenido corta el arcén derecho y provoca un estrechamiento de la vía, lo que puede producir pequeñas retenciones.

Tráfico denso en la V-30 en la Torre

Tráfico denso en la V-30 en la Torre / DGT

Consulta el estado del tráfico en tiempo real

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