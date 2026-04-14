Valencia no es "asísmica": por qué se producen pequeños terremotos en la costa valenciana

Un terremoto de magnitud 2,6 con epicentro en Oliva se registró este lunes a las 21:53 horas y se dejó sentir en numerosas poblaciones de la Safor y la Marina Alta, según los datos del suceso en el entorno de Oliva facilitados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la referencia oficial para el seguimiento.

De hecho, la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) añadió que el seísmo se notó en "muchas poblaciones" de la Safor y la Marina Alta.

Las fallas geológicas

Pero, ¿por qué se producen pequeños terremotos en la costa valenciana? El mismo IGN asegura que la costa valenciana está dentro de una zona de sismicidad baja a moderada, pero no "asísmica".

Los pequeños terremotos suelen deberse a la reactivación de fallas geológicas de la fachada mediterránea, que liberan poco a poco tensiones acumuladas en la corteza. Las fallas siguen sometidas a esfuerzos tectónicos y, cuando la tensión acumulada supera la resistencia de la roca o el rozamiento que mantiene bloqueado el plano de falla, se produce un pequeño deslizamiento. Ese reajuste es lo que genera el seísmo.

El IGN mantiene la sismicidad de España y muestra que en el este peninsular se registran eventos pequeños con cierta regularidad. Además, la cartografía del IGME para la Comunitat Valenciana identifica numerosas fallas y estructuras tectónicas en la región.

Una foto de archivo de la playa de Oliva / Levante-EMV

No suele tratarse de grandes choques, sino de ajustes pequeños del terreno en un margen tectónico todavía activo. Precisamente, el profesor de Geografía en la Universitat de València Iván Portugués lanza un mensaje de tranquilidad. "No hay que preocuparse pero sí saber que la Safor es una zona de riesgo sísmico periférico", advierte, en declaraciones a Levante-EMV.

La Península está afectada por la interacción entre las placas Euroasiática y Africana, y parte de esas tensiones se transmiten al Mediterráneo occidental y a las fallas del este peninsular. Por eso pueden aparecer microsismos o terremotos leves frente a Valencia, Castellón o Alicante.

La baja magnitud

Además, muchos de los seísmos que se registran frente a la costa valenciana son de baja magnitud, por lo que a menudo pasan desapercibidos o apenas se perciben. Otros se producen a poca profundidad, lo que explica que incluso un terremoto pequeño pueda llegar a sentirse en tierra. En la mayoría de los casos, forman parte de la sismicidad de fondo habitual de la zona y no implican, por sí solos, que vaya a producirse un terremoto de mayor intensidad. De hecho, el Instituto Geográfico Nacional recuerda que estos catálogos se revisan de forma continua, ya que los eventos más pequeños son frecuentes y su localización puede ajustarse con el tiempo.

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Así que los pequeños terremotos en la costa valenciana responden principalmente a la actividad de fallas geológicas activas o susceptibles de reactivarse en el Mediterráneo, que liberan tensión de manera intermitente. Se trata, por tanto, de un fenómeno que encaja dentro del comportamiento geológico normal de esta franja del litoral.