Dos accidentes en Paterna complican la circulación en hora punta

Dos accidentes complican la mañana en las carreteras valencianas. El primero se ha registrado en la V-30 a la altura de Paterna ha obligado a cortar el carril derecho y provoca colas de 3 kilómetros en sentido hacia el puerto, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT). El siniestro se ha producido sobre las 7:25 horas de esta mañana.

Un segundo accidente, también en Paterna pero esta vez en la A-7 en sentido Barcelona produce cinco kilómetros de retenciones.

Retenciones en los accesos a València

Esta mañana de miércoles, las principales retenciones se concentran en la pista de Silla y el 'bypass'. La entrada a València por el sur es la que registra mayores dificultades a primera hora. La V-31 (pista de Silla) registra circulación lenta con paradas esporádicas entre los kilómetros 3.5 y 5, a la altura de Silla, en ambos sentidos. El motivo principal son obras de mantenimiento que están reduciendo la capacidad de la vía en un tramo crítico de conexión.

Además, en la A-7 a la altura de Museros se ha notificado un obstáculo fijo en el kilómetro 314.9. Aunque los servicios de mantenimiento trabajan en su retirada, la circulación es lenta en ambos sentidos.

Como es habitual, la ronda de circunvalación, V-30 y CV-30, presenta gran densidad de tráfico, principalmente en los enlaces con Paterna y Quart de Poblet.

La CV-35 por su parte es uno de los puntos con mayor intensidad circulatoria esta mañana. Se registran retenciones en la entrada a València desde Burjassot y el enlace con la CV-30. Se registran dos kilómetros y medio de tráfico lento.

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Por último, en la A-3 el tráfico va muy cargado en el tramo final de entrada, desde Quart de Poblet hasta la Avenida del Cid. La conexión con la V-30 es el punto más crítico, con 3 kilómetros de colas y paradas intermitentes.

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