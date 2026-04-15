Arcadi España responde a Llorca: “No hay respuesta razonable a rechazar 3.669 millones de la nueva financiación”

El nuevo ministra de Hacienda, Arcadi España, se ha estrenado esta mañana en una sesión de control en el Congreso de los Diputados y lo ha hecho con una pregunta sobre la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana. “Ahora es tiempo de diálogo, acuerdo, y de sacar adelante una reforma que es buena para el país, las comunidades autónomas y los ciudadanos”, ha señalado.

Lo ha hecho a preguntas del diputado de Compromís Alberto Ibáñez, que ha subrayado que un cántabro recibe 1.262 euros menos que un valenciano. “No le voy a dar cien días de cortesía porque ha sido conseller de Hacienda”, ha señalado.

España, pese a la llamada a la conciliación, se ha mostrado crítico con la negativa del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a negociar el nuevo modelo de financiación. Lo hizo horas después de asegurar que varios barones del PP le han pedido en privado que imponga el nuevo modelo, aunque oficialmente todos los territorios populares han cerrado filas con la dirección nacional de Feijóo, que rechaza cualquier acercamiento al Gobierno, incluida la propuesta de financiación que planteó la anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que para la Generalitat supondrá en los próximos años un incremento de 3.669 millones. Llorca sigue públicamente en el rechazo a este modelo.

“No hay respuesta razonable a por qué decir que no. Nadie puede entender que rechaces de plano esta propuesta. Nadie en la C. Valenciana lo entiende ni en el conjunto”, ha señalado España sobre la negativa de Pérez Llorca, con quien tiene pendiente una reunión. Cabe recordar que los agentes sociales, el lobby de los grandes empresarios AVE, el IVIE o BBVA Research o Fedea han validado el nuevo modelo, emplazando al PP a negociarlo, si bien señalan aspectos a mejorar.

Más del doble de lo que pide el Consell

El nuevo ministro valenciano ha subrayado que la propuesta “aporta 3.669 millones, más del doble de lo que pidió Llorca, 1782 millones”, ha dicho en referencia al fondo de nivelación que reclama el Consell.

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España también ha recordado que el Gobierno ha presentado en el Congreso un proyecto de ley de condonación de la deuda, que supondría una rebaja de 12.000 millones para la Generalitat.