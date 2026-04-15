Asociaciones de víctimas de la dana de Valencia exigen justicia: "No vamos a pasar página"

Tres asociaciones de víctimas y afectados por la DANA de Valencia han cargado este miércoles contra el ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y han exigido justicia y "medidas adaptadas al cambio climático" en el Congreso de los Diputados, justo antes de reunirse con el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

"No olvidar la DANA está muy bien, pero se tiene que hacer algo. El presidente del Partido Popular dijo que había que pasar página y no, no, Feijóo; no, señores del Partido Popular y de Vox: no vamos a pasar página esta vez, no se va a pasar página hoy", ha declarado a los periodistas Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O.

"La Generalitat todavia no ha hecho nada"

Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, ha advertido de que aún no se han revisado protocolos para evitar futuras catástrofes similares.

"Estamos viendo que ha pasado año y medio y la Generalitat Valenciana todavía no ha hecho nada para que nos sintamos seguros, nos sentimos desatendidos y ya no es una cuestión únicamente de ecologismos, sino de que puede haber próximas DANAS, próximos episodios climáticos adversos y no se está haciendo nada", ha comentado.

Gradolí ha señalado que "venimos aquí para que nos ayuden y se impulsen políticas y medidas adaptadas al cambio climático" y ha añadido: "esperemos que al menos hayan aprendido que las alertas se tienen que lanzar en tiempo y forma".

También han cargado contra Carlos Mazon, expresidente de la Generalitat Valenciana. "Carlos Mazón, que se esconde en el escaño número 98, en el gallinero, y no viene nunca, está mejor ahora que cuando era Presidente de la Generalitat", ha añadido Rosa Álvarez.

Foto de las víctimas de la dana de tres asociaciones en las escaleras del Congreso / Redacción Levante

"No puede haber aforamientos"

La portavoz ha destacado que las víctimas de la DANA y otros accidentes en la Comunidad Valenciana no han recibido tanto interés por la clase política.

"Estaban muy interesados aquí dentro (Congreso) por todas las personas que fallecieron en el tren de Adamuz, a las que trasladamos nuestras condolencias, pero no están preocupados para nada por los 230 familiares ni víctimas de la DANA, por las 42 del metro de Valencia...Esas personas, esas víctimas, no les han importado nunca. Hay que preguntarse por qué", ha apuntado.

Por su parte, Gradolí ha criticado el aforamiento de Mazón al señalar que "no puede haber aforamientos y este no puede ser una protección personal y que esté por encima de un derecho constitucional de tutela efectiva de las víctimas. Por eso venimos a exigir, a pedir y a recordar que no al aforamiento de Mazón para tener una justicia y una verdad. Ese es uno de nuestros primeros objetivos", ha dicho.

"Si hace falta iremos a Europa"

Álex Carabal, presidente de la Asociación Damnificados por la DANA de l' Horta Sud de Valencia, ha recordado que están dispuestos a agotar hasta el último recurso.

"Si hace falta iremos al Tribunal Europeo. Estamos agotando todas las vías porque nos parece un fraude de ley que una persona continúe aforada con todas las pruebas. Y que esté con un sueldo, con la cartera de diputado, un despacho, chófer...", ha comentado.

Las asociaciones, que este miércoles presentarán también en Madrid una red de apoyo nacional, se han fotografiado, antes de acudir al encuentro con Bolaños, en las escaleras del Congreso junto a varios diputados, entre los que se encontraba el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Morant: Solo habrá reparación con Mazón ante la justicia

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este miércoles que hasta que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón no comparezca ante la Justicia "no habrá reparación para las víctimas" de la dana de Valencia, donde en su opinión gobierna el "negacionismo climático".

"Quiero recordar que hablamos de la gestión nefasta de una emergencia climática en un lugar donde gobierna el negacionismo climático, el negacionismo de la ciencia", ha comentado antes de asistir en Madrid a la presentación de la plataforma estatal de apoyo a las víctimas de la dana, fundado por varias asociaciones de afectados.

"Desde la política yo creo que el lugar que le corresponde al Gobierno de España es seguir defendiendo que, efectivamente, los servicios públicos tienen que estar bien dimensionados, que tenemos que hacer caso al servicio público de ciencia, que advertía de que esto podía pasar y que no hay que desmontar los servicios públicos ni recortar", ha añadido la también secretaria general del PSPV-PSOE.

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Morant ha asegurado que la presencia de Mazón ante la Justicia es más que necesaria: "Es incomprensible que el máximo responsable de la Generalitat, en una gestión como la de la dana, no comparezca ante la Justicia. Y no habrá justicia en la Comunidad Valenciana, como mínimo, hasta que el señor Mazón pase por los juzgados y que diga lo que tenga que decir", ha dicho.