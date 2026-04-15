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Con Caxton College, elige el verano que más te guste

El colegio británico organiza una serie de campus en el mes de julio para estudiantes de 2 a18 años en un entorno natural ideal para aprender idiomas, practicar deporte y hacer amigos

Mejorar el nivel de inglés y divertirse en verano es posible en Caxton College.

Mejorar el nivel de inglés y divertirse en verano es posible en Caxton College. / C. C.

Eduardo Enric

València

English Camp ofrece una oportunidad perfecta para que los estudiantes mejoren su nivel de inglés de una forma atractiva y divertida. A través de clases interactivas, semanas temáticas, como ‘MasterChef’ y ‘El espacio’, y actividades al aire libre, el alumnado se sumerge en un ambiente de inmersión lingüística total. Nuestro equipo docente, formado por profesionales nativos y bilingües, fomenta el aprendizaje del idioma a través de dinámicas excepcionales que garantizan el progreso académico.

Para aquellos interesados en otros idiomas, Challenge Camp se presenta como una opción interesante de inmersión en francés, alemán o español. Los estudiantes combinan el aprendizaje con actividades emocionantes que hacen que cada día sea un nuevo desafío para practicar lo aprendido, mientras disfrutan de un verano lleno de crecimiento personal.

Ambos campus lingüísticos disponen de un curso intensivo para preparar a los estudiantes para exámenes oficiales de idiomas con Cambridge, Goethe-Institut, DELF o Instituto Cervantes. A través de clases que guíen al alumnado en el proceso de preparación de las principales destrezas y el estudio de técnicas de examen, aseguran que adquieran el conocimiento óptimo para recibir titulaciones que acrediten su nivel, abriéndoles puertas académicas y profesionales a nivel global.

Un campus multicultural integrador

En Discovery Camp, los estudiantes angloparlantes pueden explorar su lado más creativo y científico. Este programa está pensado para despertar su curiosidad y afán investigador, impulsándolos a experimentar con nuevas ideas y proyectos. Los participantes aprenderán a través de talleres de arte y también de experimentos científicos fascinantes.

Por último, Sport Camp proporciona una ocasión excelente para los jóvenes que desean mejorar su forma física y sus habilidades en tenis, baloncesto, fútbol o natación. En sus entrenamientos perfeccionan sus técnicas deportivas y desarrollan su actitud de competición así como valores asociados al deporte. Los jóvenes completan su formación con juegos que fomenten el trabajo en equipo.

Diversión Acuática.

Diversión Acuática. / C. C.

En Caxton College, la diversidad cultural es un valor fundamental. Por eso, sus campus de verano reúnen a estudiantes de diferentes partes del mundo cada año, lo que fomenta un ambiente de respeto, comprensión y cooperación. Este crisol de culturas permite que compartan sus tradiciones, aprendan unos de otros y creen amistades que trascienden las fronteras geográficas.

No hay mejor manera de refrescarse en pleno verano que disfrutando de la piscina semiolímpica de Caxton College. Sus monitores y socorristas expertos trabajan cada día para que todos se diviertan de forma segura. La piscina es el lugar ideal para relajarse y socializar en una jornada llena de actividades.

No dejes pasar la oportunidad de que tu hijo forme parte de esta aventura única. ¡Apúntalo ya a los campus de verano de Caxton College y asegúrate de que su verano esté lleno de aprendizaje, diversión y recuerdos inolvidables!

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