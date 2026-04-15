Los colegios e institutos impartirán desde este curso formación en emergencias en las clases de tutoría

En octubre de 2025, un año después de la dana y a pocas semanas de dimitir como president, el entonces jefe del Consell Carlos Mazón anunciaba que se pondría en marcha este mismo curso un proyecto educativo de formación en prevención ante emergencias, “con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención desde las aulas”. Este martes, el DOGV publica la resolución de la Secretaría Autonómica de Educación que describe y detalla cómo será esa formación. El esqueleto del plan es estatal: el Ministerio de Educación estableció que esos contenidos serían obligatorios, pero permitió a las comunidades complementarlo para prestar especial atención a los riesgos específicos de cada territorio.

La idea de fondo parece ser aprender de los errores, y por eso los contenidos tendrán que ver con los sistemas de protección y la importancia del rigor frente a la desinformación, además de con riesgos específicos como las inundaciones, aunque no se centrarán de forma específica en las avenidas de agua.

Esa formación se dará en todas las etapas educativas: será de al menos dos horas en las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria y de al menos cuatro en el resto de las enseñanzas. La impartirá el personal docente, con la preferencia de que sean los tutores quienes lo hagan, y se hará en el tiempo destinado a la tutoría. Para los cursos próximos, lo ideal es que sea en el primer trimestre.

Desde este mismo curso

Pero el calendario será diferente para este presente curso. La formación en protección frente a emergencias puede comenzar a impartirse antes de que el año escolar acabe en junio. Así lo prevé la resolución, que indica que, desde ya, comenzará a ofrecerse a los profesores la formación previa para que puedan impartir los contenidos a los alumnos.

Los centros que consideren muy ajustados esos plazos podrán optar por empezar el año que viene, pero tendrán que preparar ya la planificación de los contenidos, que serán obligatorios desde el curso próximo.

Alumnos en clase en un centro de València en una imagen de archivo / Miguel Angel Montesinos / LEV

Sistemas de emergencia y alerta contra la desinformación

La resolución de la Conselleria detalla también los contenidos que, como mínimo, debe incluir la formación. El primer punto del temario es precisamente la prevención y los sistemas de alerta y de emergencias, sistemas como el ES-Alert, cuyo envío “tardío y erróneo” según la jueza de instrucción hizo crecer el número de víctimas mortales de la dana del 20-O. Asimismo, ese primer punto incluye la información frente a la desinformación en situaciones de emergencias.

Asimismo, se abordará la identificación de las situaciones de riesgo en el entorno y en grandes concentraciones humanas, y se incidirá en las medidas de autoprotección.

Los contenidos mínimos parten de un marco estatal previsto por el Ministerio, de modo que en el apartado de riesgos específicos se incluyen algunos no demasiado frecuentes en el área Mediterránea, como el riesgo volcánico o el de tsunamis. Pero el primero de esos riesgos específicos que se abordará son precisamente las inundaciones, además de otros riesgos en la costa. También terremotos, fenómenos meteorológicos adversos en general o incendios forestales están en el temario, junto con los riesgos tecnológicos derivados de accidentes industriales, químicos, nucleares y transporte de mercancías peligrosas.

Sobre cada uno de ellos se hablará de la sensibilización sobre el riesgo y la importancia de la prevención y se ofrecerán medidas de prevención y protección individual y colectiva.

Formaciones de 10 horas para el profesorado

Serán los profesores, sobre todo quienes sean tutores de grupo, los que podrán formar a los alumnos, aunque los centros podrán contar con la colaboración de voluntarios o personas especializadas de entidades de protección civil con jornadas de puertas abiertas o visitas a centros de emergencias.

Pero antes de impartir el curso al alumnado, los profesores recibirán una formación previa. La Conselleria facilitará esa formación a los profesores en los Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos (Cefire), que asesorarán y guiarán a los colegios e institutos. Los docentes deberán superar actividades de formación de, como mínimo, diez horas, certificadas por la Conselleria o el Ministerio.

La Conselleria de Educación pondrá a disposición de los centros materiales y recursos didácticos elaborados en colaboración con el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, además de recursos adaptados al contexto de la Comunitat Valenciana. Por otro lado, la Conselleria de Emergencias e Interior también pondrá a disposición de los centros materiales y recursos didácticos.

Noticias relacionadas

Este año, Educación ha ofertado 7.500 plazas para formar en actuación sobre emergencias a personal docente la Comunitat Valenciana, de las que 2.500 son para docentes de Infantil y Primaria; 2.500 para Secundaria y 2.500 para Enseñanzas de Régimen Especial. Estos cursos se van a ir replicando en sucesivas ediciones y se prevé que alcancen a cerca de 80.000 docentes.