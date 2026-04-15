La cúpula de Compromís se confunde en las Corts y apoya proteger cruces franquistas

El orden de los factores, en una multiplicación, no altera el producto, pero ay si esa modificación se da en los puntos que se han de votar en las Corts. Tal puede ser el lío macabeo que acabe provocando que Compromís, o una parte de su grupo parlamentario, acabe votando a favor de una moción de Vox. Y no una cualquiera, sino una en la que se reclama proteger los vestigios franquistas frente a la acción de la ley de Memoria democrática estatal.

La moción de Vox, debatida el martes, en el Día de la República, insta al Consell a "promover las medidas necesarias para evitar la destrucción, retirada o eliminación de edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en aplicación de la ley de Concordia de la Comunitat Valenciana", una norma que, por otra parte, se encuentra recurrida al Tribunal Constitucional.

Pese a lo polémico que podría resultar, la Proposición No de Ley ha salido adelante. En concreto, ha recibido 49 votos a favor, 35 en contra, una abstención y hasta cinco votos no computados de parlamentarios presentes en la sala. Entre los votos favorables han estado los previsibles de PP y Vox a los que se han añadido, por sorpresa, hasta cuatro de Compromís, para más inri, tres de ellos miembros de la dirección parlamentaria: el síndic Joan Baldoví y las adjuntas Isaura Navarro y Aitana Mas.

Y aunque es cierto que Compromís es una coalición donde hay diferentes sensibilidades y puntos de vista hasta el punto que sus dos diputados en el Congreso estén en dos grupos parlamentarios distintos, no han sido las divergencias entre Més, Iniciativa o Verds lo que ha llevado a que cuatro diputados votasen a favor, uno abstención y otros cinco en contra, sino una confusión que fuentes de los valencianistas culpan a un cambio en el orden que también ha confudido a los voxistas, con dos de sus representantes rechazando su propia iniciativa.

"Vaya lío"

Más allá del error en la PNL sobre los vestigios del franquismo y que ha acabado resumido en un "vaya lío se ha montado" por parte de la presidenta de la cámara, Llanos Massó, el carrusel de votaciones ha evitado en esta ocasión un pleno de la alianza de PP y Vox. Ha sido la abstención de los 'populares' a una moción de los voxistas sobre establecer "un régimen fiscal específico y disuasorio para la compra de vivienda por parte de capital extranjero" la que ha roto puntualmente esta conexión.

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En el resto de iniciativas, PP y Vox sí han coincidido en votos lo que ha provocado que decayeran, una vez más, las peticiones de PSPV y Compromís. La alianza de populares y voxistas además ha sumado el apoyo de los parlamentarios de la izquierda para aprobar por unanimidad (situación extraña, pero que ocurre) tanto el decreto-ley sobre bonificaciones fiscales para los afectados del incendio de Campanar de 2024 como para conmemorar el 750 aniversario de la muerte de Jaume I.