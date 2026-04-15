La Diputación de Valencia y la Generalitat pactan invertir 51 millones en modernizar 77 depuradoras

La Diputació de València y la Generalitat refuerzan su alianza para mejorar el ciclo integral del agua, con un acuerdo de cooperación que destina 51 millones de euros a la modernización de las infraestructuras hídricas de la provincia. La Diputación y la EPSAR, la entidad pública de saneamiento de aguas del Consell, firman un protocolo de actuación en 77 estaciones depuradoras, garantizando la mejora del saneamiento en todos los municipios valencianos y aliviando la carga inversora de los ayuntamientos en materia de aguas.

En palabras del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, “lo que hoy presentamos es un acuerdo histórico, pero también una forma de trabajar basada en la colaboración institucional, en nuestro caso defendiendo los intereses de los pueblos valencianos cuando sus necesidades sobrepasan la capacidad municipal”. La entente entre la Diputación y la EPSAR se traduce en una inversión que supera los 50 millones de euros para la reconstrucción de 62 estaciones depuradoras y la construcción de otras 15 nuevas, pero también “en el ahorro que supondrán estas actuaciones para pequeños municipios que tienen que pagar un canon de residuos”, explica Mompó.

Acompañado por la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, y el conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, el máximo responsable provincial ha destacado la “respuesta inmediata” de la Diputación para reconstruir los daños causados por la dana en el ciclo del agua, así como “el proceso de cuantificación de las mejoras necesarias en decenas de municipios de todas las comarcas en materia de saneamiento y depuración”. “Una vez hemos reparado el pasado, pisamos el terreno para construir el futuro”, ha añadido Mompó.

Natàlia Enguix, presidenta de Egevasa, se ha detenido en los trabajos de reconstrucción que llevó a cabo la Diputación a través de su empresa dedicada al ciclo integral del agua. “Después de la dana, nos reunimos rápidamente con la EPSAR para iniciar en tiempo récord la reparación de las 72 depuradoras arrasadas por la riada, que ya están todas terminadas”. Al respecto, Enguix ha insistido en la importancia “de contar con el soporte administrativo de un convenio que permita hacer legalmente posible lo que técnicamente es posible”, en referencia al acuerdo de cooperación que ahora actualizan ambas instituciones en una “alianza clave por el agua”.

En opinión de la vicepresidenta Enguix, “la transformación integral del parque de depuradoras de la provincia es una infraestructura esencial y un servicio público que debemos garantizar, adaptando los trabajos a la normativa actual y futura para respetar la calidad ambiental”. En este sentido, la responsable de Egevasa ha asegurado que la empresa pública de la Diputación dedicada al ciclo integral del agua “está en disposición de acometer de manera inmediata las actuaciones en las 77 depuradoras incluidas en el mapa estratégico acordado con la EPSAR”.

Nuevas actuaciones e inversión

Entre las nuevas actuaciones incluidas en el acuerdo, encontramos ocho depuradoras que forman parte del plan de obras de la EPSAR: Andilla, Almiserà-Llocnou de Sant Jeroni, Requena, Puebla de San Miguel, Alpuente, Albaida, Gavarda y Sot de Chera. Y otras siete serán de nueva construcción determinadas por la propia Diputación: Simat de la Valldigna, Montserrat, Montroi, Alzira, Godelleta-Loma de los Caballeros, Genovés y Calles. En total, 15 nuevas estaciones con un coste previsto de 36 millones de euros.

El acuerdo de cooperación para modernizar las infraestructuras hídricas de la provincia fue aprobado en el pleno de marzo de la Diputación, y recibirá la luz verde del Consell en el pleno de este viernes. El nuevo documento de colaboración subsana aspectos técnicos y actualiza los importes anuales, como los 700.000 euros asignados por la corporación provincial para este mismo año. Al respecto, el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha considerado que esta inversión global de más de 50 millones de euros “vertebra el territorio y no deja a ningún municipio atrás, con especial atención a los más pequeños”.

Para el responsable autonómico, “el acuerdo supone pasar de la planificación a las actuaciones concretas, con impacto real en el día a día de la ciudadanía”, y ha subrayado que “no es solo un marco de financiación, sino un plan que permitirá mejorar de forma directa las infraestructuras hidráulicas de nuestros municipios”.

En cuanto a las 62 estaciones de depuración que serán reconstruidas en municipios de 13 comarcas, los trabajos consistirán en la instalación de maquinaria electromecánica para mejorar los procesos de depuración, desinfección y gestión de lodos, ahorrando así energía; y la sustitución de cuadros eléctricos, bombas de elevación, turbinas, laberintos de desinfección y tecnología antiatasco. Todas las actuaciones, estimadas en unos 15 millones de euros, pueden ser acometidas por la empresa de aguas de la Diputación.

Atender las demandas de los pueblos

Por comarcas, las actuaciones de reconstrucción y construcción de nuevas depuradoras tendrán lugar en ocho municipios de la Ribera Alta y tres de la Ribera Baixa; una decena de localidades de la Vall d’Albaida; ocho pueblos de la Safor; otros ocho de la plana Utiel-Requena; siete de la Serranía; seis de la Costera; cinco de la Hoya de Buñol y del Valle de Ayora; tres del Rincón de Ademuz; y dos del Camp de Túria y el Camp de Morvedre.

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Para la presidenta de Egevasa, “este acuerdo largamente negociado con la Generalitat permite atender las demandas que nos hacen llegar decenas de poblaciones valencianas”. Al mismo tiempo, “la Diputación cumple con su misión de dar respuesta a todos los municipios, independientemente de su tamaño y población”, añade Enguix. Por su parte, el presidente Mompó pone en valor “el éxito de colaboración institucional que significa que dos administraciones se unan para trabajar en favor de otras con menos recursos”.